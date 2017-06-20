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20 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Матпомощь на оздоровление и налогообложение

20.06.2017

В организации работникам к отпуску выплачивается единовременная матпомощь на оздоровление в размере, определенном коллективным договором. Облагается ли эта матпомощь подоходным налогом, надо ли уплачивать с нее взносы в ФСЗН и Белгосстрах, как указанная матпомощь отражается в бухучете и учитывается ли она при налогообложении прибыли?

В соответствии со ст. 182 ТК в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором, наниматель обязан при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части – при предоставлении одной из частей отпуска) осуществлять единовременную выплату работникам на оздоровление в размере, определяемом законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором. Порядок выплаты на оздоровление к отпуску устанавливается локальными нормативными правовыми актами (ЛНПА), которые принимаются в организации самостоятельно. В частности, к ЛНПА относятся коллективные договоры, соглашения, правила внутреннего трудового распорядка и иные при...

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