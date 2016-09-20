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№72 (1979) от 20.09.2016

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Консультации

Материальная помощь работникам и льготы по подоходному налогу в 2016 году

20.09.2016

Нередко возникают ситуации, когда работник обращается к работодателю за материальной помощью. От основания для ее выплаты во многом зависит порядок налогообложения. На примере конкретных ситуаций рассмотрим особенности применения льгот по подоходному налогу при оказании нанимателями материальной помощи в 2016 г.

Причины, по которым работник обращается за материальной помощью, могут быть различными, например, предстоящий отпуск, рождение ребенка или срочная необходимость в лечении, смерть близких родственников. Кроме того, нормативными правовыми актами может быть установлена обязанность нанимателя по оказанию материальной помощи. В ст. 163 НК указаны случаи полного и частичного освобождения от обложения подоходным налогом выплат работнику сумм в виде материальной помощи.

Если матпомощь оказывается в связи с чрезвычайной ситуацией

Основания для применения льготы

Особенности применения льготы

Абзац 2 подп. 1.8 п. 1 ст. 163 НК – от подоходного налога о...

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