Материальная помощь работникам и льготы по подоходному налогу в 2016 году

Нередко возникают ситуации, когда работник обращается к работодателю за материальной помощью. От основания для ее выплаты во многом зависит порядок налогообложения. На примере конкретных ситуаций рассмотрим особенности применения льгот по подоходному налогу при оказании нанимателями материальной помощи в 2016 г.

Причины, по которым работник обращается за материальной помощью, могут быть различными, например, предстоящий отпуск, рождение ребенка или срочная необходимость в лечении, смерть близких родственников. Кроме того, нормативными правовыми актами может быть установлена обязанность нанимателя по оказанию материальной помощи. В ст. 163 НК указаны случаи полного и частичного освобождения от обложения подоходным налогом выплат работнику сумм в виде материальной помощи.

Если матпомощь оказывается в связи с чрезвычайной ситуацией