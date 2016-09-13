Среди работ, участвующих в конкурсе на соискание государственных премий Республики Беларусь в области науки и техники, в текущем году особое место занимает тема «Создание и внедрение в сельскохозяйственное производство комплексов машин, определяющих результативность земледелия и животноводства Республики Беларусь». Об этой работе рассказывает один из ее авторов – главный научный сотрудник РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», доктор технических наук, профессор Леонид СТЕПУК.

– Леонид Яковлевич, какое влияние на развитие научно-технического прогресса и повышение эффективности экономики оказывает ваш проект?

– Мы причастны к созданию целого сектора отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Во времена СССР в Беларуси производилось менее 15% требуемой сельхозтехники. Все остальное завозилось из других республик, в т.ч. из России и Украины. В наследство наш АПК получил физически изношенную и морально устаревшую сельхозтехнику. Для импорта новой не хватало средств, так что проблему технического обеспечения села пришлось решать собственными силами. И не без успеха: за 20 лет наша страна в этой области стала лидером на постсоветском пространстве.

– Как это повлияло на сельскохозяйственное производство?

– Взаимосвязь тут прямая. Так, если в начале 90-х годов урожайность зерновых в республике в среднем составляла порядка 20 ц/га, то в 2015 г. она достигла 37 ц/га, а в некоторых хозяйствах – 50 и выше. Это стало возможным, в основном, благодаря двум факторам: химизации и механизации земледелия.

Использование средств химизации стало основой аграрного успеха многих стран. К примеру, совокупное влияние минеральных удобрений и гербицидов на урожайность сельхозкультур оценивается в 60%. В Беларуси внесение 1 кг действующего вещества минеральных удобрений (NPK) способно увеличить урожай зерновых на 8–10 кг, а 1 т органических удобрений – на 25 кг зерна. Химические средства защиты растений (пестициды) при хозяйском применении должны приносить на 1 вложенный доллар не менее 10 USD чистого дохода. Столь же окупаемо в растениеводстве и использование известковых материалов, способствующих повышению плодородия почв, эффективности действия удобрений.

– Но для этого требуется, очевидно, соответствующая техника?

– Конечно. Из-за ее отсутствия в сельском хозяйстве в первые годы независимости страны и получались скромные урожаи. Их нынешний устойчивый рост целиком коррелируется с формированием отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Был создан целый комплекс машин для применения твердых и жидких минеральных и органических удобрений, пестицидов и известковых материалов. Такая работа проводилась в рамках государственных научно-технических программ, программ возрождения и развития села, создания перспективных систем машин для сельскохозяйственного производства, в т.ч. для удобрений, известковых материалов и пестицидов. Многие из видов этой техники ранее в республике не выпускались.

В современной практике 50–70% технологических процессов и операций возделывания практически всех агрокультур связаны с применением средств химизации земледелия. Комплексы машин для их внесения имеют максимальную годовую загрузку, т.к. используются они от ранней весны до поздней осени. Поэтому их приоритетность в общей системе машин для растениеводства очевидна.

– Отвечает ли сейчас парк такой техники в Беларуси потребностям отечественного сельского хозяйства? Окупается ли он с экономической точки зрения?

– В Беларуси было произведено свыше 7,7 тыс. единиц техники для применения средств химизации, из которых 85% изготовлено в холдинге «Бобруйскагромаш». Кроме того, более 1100 таких машин экспортировано. Фактическая экономическая эффективность технологических комплексов за период нормативной эксплуатации в соответствии со стандартом СТБ 1616–2011 составляет 88,9 млн. USD. При этом сэкономлено более 90 млн. USD валютных средств. Ожидаемый экономический эффект на объем внедрения, обеспечивающий полную потребность сельского хозяйства страны, согласно расчетам превышает 2,7 млрд. USD.

Надо отметить, что машины химизации земледелия относятся к разряду наиболее сложной сельскохозяйственной техники. Для их разработки недостаточно интуиции конструкторов. Необходимо было провести соответствующие теоретические и экспериментальные исследования, обосновать рациональные конструктивные и кинематические параметры рабочих органов, изготовить экспериментальные и опытные образцы и провести все виды испытаний. Весь комплекс данных работ был нами успешно реализован.

С использованием полученных результатов подготовлено и защищено 10 кандидатских диссертаций, что, разумеется, без новых методик, новых научных положений сделать было бы невозможно. Таким образом, создана научная школа, которая способна совершенствовать и развивать данное направление.

Новизна работы подтверждается патентами на изобретения и полезные модели Республики Беларусь. Издан ряд книг, учебников, опубликовано более 40 научных статей.

– В работе говорится о 22 наименованиях машин. Большинство из них уже производится и эксплуатируется достаточно долго. Поэтому, наверное, можно судить о реальной экономической эффективности и окупаемости этой техники?

– Практически весь модельный ряд наших машин отличается коротким сроком окупаемости. У некоторых он составляет всего 1–2 сельскохозяйственных сезона. Скажем, первая отечественная машина для внесения подкормочных доз азотных удобрений РШУ-12 и нынешняя РШУ-18 окупаются всего за один сезон. Пользуется спросом МТТ-4У, которых «Бобруйскагромашем» выпущено свыше 3 тысяч, в т.ч. более 20% – на экспорт. Их производство позволило сэкономить более 45 млн. USD.

Потребность в МТТ-4У составляет в республике, по нашим оценкам, 5 тыс. ед. и столько же – в распределителе минеральных удобрений РУ-7000. Годовой экономический эффект ее эксплуатации – почти 6 тыс. USD, что обеспечивает окупаемость за 2,4 года.

Нами разработаны 2 принципиально новые машины для транспортировки и высококачественного внесения известковых материалов: прицепной – МШХ-9 и самоходной машины химизации МХС-10 на базе трехосного тягача МАЗ. При стоимости около 17 и 85 тыс. USD они приносят годовой экономический эффект 7,9 тыс. и 39 тыс. USD соответственно. Пока в Беларуси выпущено только 20 прицепных машин, из которых 15 поставлено в Венесуэлу, а самоходных – 7. Кстати, машина МХС-10 на ежегодной выставке «Золотая осень» в Москве получила диплом и золотую медаль.

Из-за нехватки в хозяйствах подобной техники в АПК выпадают отдельные операции и целые технологические процессы ухода за растениями, страдает качество выполнения остальных, не соблюдаются оптимальные агротехнические сроки.

– Как это отражается на урожае?

– Вследствие недобора урожаев у аграриев существенно ухудшаются экономические показатели хозяйственной деятельности в растениеводстве – повышается стоимость конечной продукции, снижается ее рентабельность. Оптимизация ситуации в сфере механизации применения средств химизации – непременное условие повышения эффективности земледелия, создания устойчивой кормовой базы для отечественного животноводства.

Кроме того, здесь кроется огромный потенциал ресурсосбережения. Ведь ежегодные объемы приобретаемых республикой и направляемых в отрасль средств химизации характеризуются многозначными числами. Например, в 2015 г. в соответствии с директивными документами правительства плановые задания по этим средствам включали внесение 52 млн. т органических и 1,7 млн. т (действующего вещества) минеральных удобрений, 2,3 млн. т известковых материалов, 14 тыс. т пестицидов. Их общая стоимость – почти 1 млрд. USD. Для рационального и эффективного применения этих ресурсов, конечно же, нужно иметь в достатке соответствующие машины. Однако их дефицит не позволяет реализовать потенциал этих дорогостоящих и очень эффективных ресурсов. Следовательно, мы недополучаем продукции на десятки миллионов долларов, которые можно было бы инвестировать в производство сельхозтехники.

– В растениеводстве, кажется, применяется свыше 400 различных машин. Наверное, нереально производить такую номенклатуру в нашей стране – дорого и невыгодно. Как выбрать, какую технику выпускать самим, а что импортировать?

– Действительно, создавать производство всех видов машин для потребностей сельского хозяйства под силу только высокоразвитым странам, да и то при наличии там емкого рынка. Все остальные выпускают какую-то часть, скажем, 70% необходимой номенклатуры, а остальное импортируют.

Главное здесь – выбрать, что производить, а что ввозить. Здесь необходима научно обоснованная государственная программа приоритетного сельхозмашиностроения, чтобы правильно расставить приоритеты. При этом следовало бы принять закон о техническом обеспечении сельского хозяйства, в котором будет закреплена ответственность всех звеньев цепи: наука – заказчик – производитель – потребитель. Это дало бы дополнительный толчок для развития белорусского сельскохозяйственного машиностроения.

Беседовал

Михал СТЕЛЬМАК