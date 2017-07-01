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01 июля 2017 года

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Контроль
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МАРТ выявил нелегальные СТО

01.07.2017
МАРТ выявил нелегальные СТО

По результатам работы «горячей линии», а также в рамках взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, оказывающими услуги в сфере автосервиса, Министерством антимонопольного регулирования и торговли сформирован список из 60 СТО, предположительно нелегально осуществляющих ремонт и покраску автомобилей на территории страны.

Напомним, речь идет о «гаражных» станциях техобслуживания, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей в обход законодательства о предпринимательской деятельности.

Министерство неоднократно выявляло нарушения в работе СТО: например, до сведения потребителей не всегда доводилась информация о стоимости нормо-часа оказываемых услуг, о гарантийных сроках обслуживания, не всегда регистрировались заказы и должным образом оформлялись документы, подтверждающие заказ. Часть из них и вовсе предпочитала работать в тени, уклонялась от уплаты налогов.

Борьбу с нелегалами министерство начало год назад, проанонсировав проведение контрольных проверок по их выявлению. Тогда объем «серых» услуг в этом секторе, по оценке специалистов ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома», составлял в долларовом выражении 135 млн. USD в год.

В мае на сайте МАРТ появилось обращение к гражданам с просьбой сообщать информацию о теневых СТО. Министерство сообщало, что по каждому факту будут приняты необходимые меры реагирования

В этот раз предложения по наведению порядка в сфере СТО МАРТ направило в Министерство по налогам и сборам и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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Содержание «Экономической газеты» N 48 за 30 июня 2017 года
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