МАРТ требует сделать доступ товаров к «золотым» торговым полкам прозрачным

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) работает над поправками в Закон от 8.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», предусматривающими безбарьерный вход товаров на полки торговых сетей.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей 26 июня, сообщил об инициативе министерства по открытию владельцами торговых сетей условий попадания товаров на полки и особенно – в прикассовую зону.

По его словам, МАРТ проводит расследование по жалобам пяти предприятий (ГП «Сладкая страна», ОАО «Красный пищевик», ИЧУПП «Смак», ОАО «Лидахлебопродукт» и ОАО «Моготекс») в части ограничения доступа их товаров в торговые сети.

«Мы обязали торговые сети (еще у нас в законе это не прописано, но мы их уже обязали, предложили им) опубликовать условия нахождения товара на полках магазина», – сообщил глава МАРТ.

Министр привел пример, когда поставщик интересуется размещением своего товара в прикассовой зоне, а ему отказывают со ссылкой, что эта зона продана на полгода или на год вперед. Непонятно, кому продана и на каких условиях, отметил министр.

Позднее в общении с журналистами Владимир Колтович объяснил: «В торговых залах есть премиальные места, есть места, на которых продукция продается хуже. Любой поставщик вправе знать, как ему попасть в прикассовую зону, сколько акций для этого нужно провести, какие объемы продаж должны быть». В связи с этим МАРТ готовит внесение изменений в Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, где эта норма будет закреплена.

Министерство также изучает заявления предприятий-поставщиков о взимании платы торговыми сетями за тестирование товара. «Мы хотели бы посмотреть, каким образом это калькулируется», – сказал Владимир Колтович.

О том, что подготовлены соответствующие поправки в Закон о госрегулировании торговли, сообщила 16 июня на встрече в МАРТ, где присутствовали представители крупных торговых сетей, предприятий, руководители ассоциаций розничной торговли и предприниматели, заместитель министра Ирина Наркевич. По ее словам, ставится задача «исключить так называемые платы за полки, тестирование, необоснованные скидки и бонусы».

Замминистра также подчеркнула: следует поддержать белорусских товаропроизводителей, выпускающих импортозамещающую конкурентоспособную продукцию, уточнив, что «импортозамещение – это не только выпуск продукции, которая ранее не производилась или производилась в недостаточном объеме, но также и совершенствование ассортимента товаров, который уже освоен». Ведь отечественная продукция – это также зарплата для работников, налоги в бюджет, отчисления в ФСЗН «и многое другое, важное для каждого из нас».

Удастся ли МАРТ облегчить доступ отечественных товаров в торговые сети, в том числе к «золотым полкам» – покажет время. Отметим, что в России принятый с такой же целью Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», не оправдал надежд правительства.

Да, российские «сетевики» публикуют на своих сайтах правила входа товаров в сеть, но, не желая терять сверхприбыли (законодатели ограничили размер «премиальных» пятью процентами от суммы контракта), стараются всеми способами обойти закон. В большинстве проверенных субъектов РФ выявлены чрезмерные поборы с товаропроизводителей, навязывание им дополнительных соглашений и даже требования перечислять средства в благотворительные фонды.

Не повторится ли такая картина в Беларуси? Ведь у нас и сегодня в соответствии с правилами торговли все операции, связанные с торгово-технологическим процессом, в том числе и размещение товаров на полках, должны проводиться без взимания дополнительной платы.

Автор публикации: Александр Петрович