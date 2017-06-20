Кадры
Малый бизнес обучает сотрудников выборочно и самостоятельно
Ежегодно Исследовательский центр ИПМ проводит анкетирование малых и средних предприятий с целью исследования их экономического положения, мнения насчет условий ведения бизнеса в Беларуси, опыта коррупционных и судебных столкновений. Опрос также содержит традиционный раздел с вопросами о проблемах рынка труда и развитии кадрового потенциала.
В последнем опубликованном отчете есть данные о том, как наниматели оценивают предложение рабочей силы на рынке труда. Например, полностью соответствующий требованиям бизнеса уровень квалификации кандидатов на вакансии отметили всего 8,4% работодателей, подходящий уровень образования – 10,5%, достаточный стаж – 9,3%, адекватность зарплатных ожиданий – 5,6%.
В течение последних 12 месяцев 11% предприятий обучали руководителей – менеджеров высшего, среднего и низового звена, 21% – рабочих, непосредственно занятых на производстве, ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием услуг, 13,7% – специалистов, занятых инженерно-техническими, экономическими и другими работами, 10,8% – служащих по подготовке и оформлению документации, учету и контролю, хозяйственному обслуживанию. Планы по обучению в следующем году еще скромнее по всем этим группам персонала.
|
Основные формы обучения персонала среднего и высшего звена (%)
|
Краткосрочные курсы, семинары, тренинги (до 3 месяцев)
|
48,7
|
Долгосрочные курсы, семинары, тренинги (свыше 3 месяцев)
|
9,7
|
Внутри компании своими силами
|
57,3
|
Стажировки
|
27,9
|
Внутри компании с привлечением сторонних специалистов
|
23,1
|
Участие в конференциях
|
10,4
|
Самообразование
|
34,1
|
Образование по каким темам интересует (%)
|
Менеджмент, управление компанией
|
34,5
|
Финансы, инвестиции
|
33,9
|
Личностное развитие
|
25,2
|
Управление персоналом
|
32,5
|
Маркетинг, PR, реклама
|
31,5
|
Продажи
|
43,5
|
Коучинг
|
4,1
|
Другое
|
5,4
|
Требования к бизнес-образованию (%)
|
Практико-ориентированность
|
69,9
|
Соответствие международным стандартам
|
28,2
|
Преподаватели-практики
|
28,8
|
Признаваемый за рубежом диплом
|
10,9
|
Использование актуальных белорусских кейсов
|
14,6
|
Наличие положительных отзывов знакомых
|
18,6
|
Критерии при выборе курсов (%)
|
Цена
|
37,9
|
Продолжительность
|
22,2
|
Преподавательский состав
|
20,4
|
Рекомендации коллег или знакомых
|
32,7
|
Содержание
|
66,8
|
Имидж учебного заведения
|
21,5
|
Возможность получения диплома государственного образца
|
10,4
|
Возможность получения международного диплома/сертификата
|
14,5
|
Известные, хотя бы по названию, обучающие бизнесу организации (%)
|
Бизнес-школа ИПМ
|
25,1
|
Здесь и сейчас
|
14,8
|
Институт бизнеса и менеджмента БГУ
|
37,5
|
Ключевые решения
|
11,9
|
EMAS
|
11,5
|
SATIO
|
11,9
|
XXI Век консалт
|
25,1
|
Другое
|
0,2
|
Ни одна из перечисленных
|
36,5
Опрос проведен Лабораторией аксиометрических исследований НОВАК для Исследовательского центра ИПМ в апреле–мае 2017 г. Всего было опрошено 404 малых и средних предприятия частной формы собственности. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.
Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ