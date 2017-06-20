Малый бизнес обучает сотрудников выборочно и самостоятельно

Ежегодно Исследовательский центр ИПМ проводит анкетирование малых и средних предприятий с целью исследования их экономического положения, мнения насчет условий ведения бизнеса в Беларуси, опыта коррупционных и судебных столкновений. Опрос также содержит традиционный раздел с вопросами о проблемах рынка труда и развитии кадрового потенциала.

В последнем опубликованном отчете есть данные о том, как наниматели оценивают предложение рабочей силы на рынке труда. Например, полностью соответствующий требованиям бизнеса уровень квалификации кандидатов на вакансии отметили всего 8,4% работодателей, подходящий уровень образования – 10,5%, достаточный стаж – 9,3%, адекватность зарплатных ожиданий – 5,6%.

В течение последних 12 месяцев 11% предприятий обучали руководителей – менеджеров высшего, среднего и низового звена, 21% – рабочих, непосредственно занятых на производстве, ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием услуг, 13,7% – специалистов, занятых инженерно-техническими, экономическими и другими работами, 10,8% – служащих по подготовке и оформлению документации, учету и контролю, хозяйственному обслуживанию. Планы по обучению в следующем году еще скромнее по всем этим группам персонала.

Основные формы обучения персонала среднего и высшего звена (%) Краткосрочные курсы, семинары, тренинги (до 3 месяцев) 48,7 Долгосрочные курсы, семинары, тренинги (свыше 3 месяцев) 9,7 Внутри компании своими силами 57,3 Стажировки 27,9 Внутри компании с привлечением сторонних специалистов 23,1 Участие в конференциях 10,4 Самообразование 34,1 Образование по каким темам интересует (%) Менеджмент, управление компанией 34,5 Финансы, инвестиции 33,9 Личностное развитие 25,2 Управление персоналом 32,5 Маркетинг, PR, реклама 31,5 Продажи 43,5 Коучинг 4,1 Другое 5,4 Требования к бизнес-образованию (%) Практико-ориентированность 69,9 Соответствие международным стандартам 28,2 Преподаватели-практики 28,8 Признаваемый за рубежом диплом 10,9 Использование актуальных белорусских кейсов 14,6 Наличие положительных отзывов знакомых 18,6 Критерии при выборе курсов (%) Цена 37,9 Продолжительность 22,2 Преподавательский состав 20,4 Рекомендации коллег или знакомых 32,7 Содержание 66,8 Имидж учебного заведения 21,5 Возможность получения диплома государственного образца 10,4 Возможность получения международного диплома/сертификата 14,5 Известные, хотя бы по названию, обучающие бизнесу организации (%) Бизнес-школа ИПМ 25,1 Здесь и сейчас 14,8 Институт бизнеса и менеджмента БГУ 37,5 Ключевые решения 11,9 EMAS 11,5 SATIO 11,9 XXI Век консалт 25,1 Другое 0,2 Ни одна из перечисленных 36,5

Опрос проведен Лабораторией аксиометрических исследований НОВАК для Исследовательского центра ИПМ в апреле–мае 2017 г. Всего было опрошено 404 малых и средних предприятия частной формы собственности. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ