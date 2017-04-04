Малый бизнес – 2030: дальняя дорога к успешному развитию

Деловому сообществу на прошлой неделе было предложено обсудить проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. Название документа – «Беларусь – страна успешного предпринимательства» – обязывает ко многому, но времени на его изучение и подачу замечаний традиционно отведено совсем мало.

Перед авторами стратегии стоит сложная задача. Разрабатываемый документ в идеале должен на 12–13 лет вперед определить направления отношений частного бизнеса и власти, пути развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), региональную и налоговую политику, способы финансовой и иной поддержки этого сектора экономики, его кооперацию с другими секторами.

Стратегия задумана как документ индикативного планирования, основа для государственных программ Республики Беларусь, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП. Поэтому ориентирами здесь ставятся количественные показатели. Сегодня этот сектор включает 107,4 тыс. юридических лиц и 240,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Но если в 2010–2014 гг. их число устойчиво росло, то в 2015–2016 гг. – сокращалось, как и вклад сектора в ВВП, численность занятых в нем, инвестиции и ряд других макроэкономических показателей. К тому же у субъектов малого бизнеса нет стимулов к расширению своего дела, о чем свидетельствует сокращение числа средних компаний. Впрочем, существующие критерии отнесения субъектов хозяйствования к категориям малого и среднего бизнеса (только по численности работников без учета выручки и стоимости активов) не позволяет достоверно определить их вклад в экономику.

В проекте стратегии признается, что основными причинами, сдерживающими в настоящее время развитие этого сектора и не позволяющими ему занять достойное место в экономике Беларуси, являются:

– недостаточно четкое определение понятия субъектов МСП в законодательстве;

– нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, отсутствие надлежащей оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

– недостаточные гарантии защиты права собственности, фактическое неравенство форм собственности, необоснованное вмешательство в деятельность субъектов МСБ со стороны государственных органов;

– отсутствие надлежащих условий для конкуренции, монополизм, особенно со стороны крупных государственных предприятий;

– высокая контрольная нагрузка на бизнес, большие штрафы, в т.ч. за формальные нарушения;

– неразвитость институциональных условий ведения бизнеса и инфраструктуры поддержки предпринимательства;

– недостаточный доступ к финансированию, в т.ч. неразвитость микрофинансовых организаций.

Реализация Стратегии дол­жна исключить эти негативные тенденции и обеспечить условия для эффективного развития МСП и увеличения его вклада в экономику страны (в т.ч. рост его доли в валовой добавленной стоимости с нынешних 24 до 40% в 2020 г. и 50% – в 2030-м). Ожидается, что сектор МСП станет динамично развивающимся, способным существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения. Для достижения этих целей необходимо лишь решить 3 задачи:

– создание благоприятных административно-правовых и экономических условий для активизации предпринимательской деятельности и генерации частного бизнеса;

– формирование системы мер и стимулов для качественного развития сектора МСП, усиления его инновационной и инвестиционной составляющей;

– создание гибкой организационной структуры, обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в области поддержки и развития предпринимательства и малого бизнеса с широким участием делового сообщества.

Для реализации первой задачи, по мнению авторов стратегии, необходимо, прежде всего сократить государственное регулирование и повысить степень экономической свободы. Это предполагает изменение критериев отнесения субъектов хозяйствования к микро, малым и средним организациям, использование этих критериев для применения упрощенной системы налогообложения и оказания господдержки. Планируется не менее чем вдвое сократить транзакционные издержки бизнеса при осуществлении административных процедур, расширить электронные сервисы, ограничить круг лицензируемых видов деятельности, упростить лицензионные требования и порядок открытия бизнеса, развивать саморегулирование предпринимательской деятельности, в т.ч. в сфере конт­роля. Декларируется намерение снизить контрольную на­грузку на бизнес (см. «ЭГ» № 25 от 31 марта т.г.), а также снизить уровень уголовной и административной ответственности, обеспечив ее соответствие размеру причиненного ущерба и степени общественной опасности, в т.ч. исключить конфискацию выручки (имущества), прекращение (приостановление) действия лицензий, иных разрешительных документов из-за формальных ошибок в документообороте, не повлекших нанесения ущер­ба государству, гражданам и потребителям.

Запланирован ряд мер по формированию конкурентной среды и обеспечению равных условий хозяйствования для субъектов разных форм соб­ственности. Предполагается ужесточить ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, оптимизировать подходы к определению доминирующего положения на рынке, ограничить права создания и функционирования дочерних госпредприятий на конкурентных рынках, обе­спечить прозрачность деятельности естественных монополий, отказаться от административного регулирования и контроля за ценообразованием, бороться с демпингом, искоренить зависимое положение производителей от торговых сетей, усовершенствовать законодательство о госзакупках. Упоминается здесь и квотированное участие на льготных условиях субъектов МСП в закупках.

Последний тезис как-то не вяжется с часто раздающимися призывами обеспечить всем равные условия. Впрочем, тотальная отмена льгот в Стратегии не предусматривается. На­против, в рамках формирования рациональной фискальной политики предполагается рас­ширение возможности применения упрощенной системы налогообложения, разработка и введение стимулирующих ин­новационных и инвестиционных налоговых вычетов, предоставление беспроцентной отсрочки до 60 дней по уплате таможенных пошлин и НДС на ввезенные для собственного производства активы и ряд других преференциальных способов снижения налоговой нагрузки вплоть до введения «налоговых каникул» для новых компаний – по приоритетным видам деятельности и на отдельных территориях. Заодно обещается вернуть субъектам хозяйствования возможность уплачивать налоги не «по отгрузке», а по факту поступления выручки.

РАДУЕТ намерение реформировать государственную соб­ственность, обеспечить безусловные гарантии защиты и развития частной собственности, в т.ч. обеспечить гарантии добросовестным приобретателям имущества, запретить конфискацию (иное изъятие) у них имущества, принудительное списание денежных средств со счетов (за исключением взыскания налогов, сборов (пошлин), при отсутствии вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установить необратимость приватизации государственного имущества и ввести четкие рамки национализации.

Это лишь часть мер, призванных обеспечить развитие отечественного предпринимательства. Остальные части проекта деловое сообщество еще может успеть изучить – если до принятия стратегии останется время.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ