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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Лишней нефти не будет

17.01.2017
Лишней нефти не будет

График поставок нефти на I квартал 2017 г. предусматривает отгрузки в Беларусь в объеме 4 млн. тонн, сообщил 13 января журналистам первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.

Ранее «Транснефть» сообщала, что график на I квартал 2017 г. предполагает поставку нефти в Беларусь в объеме 4,5 тонн.

Таким образом, после сокращения поставок в III квартале 2016 г. с 5,3 млн. тонн до 3,5 млн. произойдет некоторое увеличение. Но пока вопрос задолженности за газ и цен на него находится нерешенным, в «подвешенном» состоянии остаются и перспективы объемов поставки нефти в нашу страну.

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