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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Консультации

Личное имущество в служебных целях

27.06.2017

Многие работники используют свое имущество при выполнении заданий нанимателя. Чаще всего в служебных целях эксплуатируются автомобили, мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, планшеты, копировальная техника.

При этом наниматель экономит на покупке технических средств, необходимых для выполнения определенного вида работы. Но за использование собственного имущества работник может получить компенсацию. Оформление использования имущества работника в целях выполнения работы по заданию нанимателя возможно в рамках трудового или гражданского законодательства.

Согласно ст. 106 ТК работники, использующие свои транспортные средства, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, имеют право на получение за их износ (амортизацию) компенсации, размер и порядок выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем. В трудовом договоре можно установить порядок и размер компенсации...

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