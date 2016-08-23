LIBOR идет вразнос

На мировых финансовых рынках появилась новая тенденция: ставка LIBOR в последние 2 месяца растет ускоренными темпами, не обращая внимания на ключевые ставки ФРС и Европейского центробанка. Аналитики видят в этом стихийное ужесточение монетарной политики без контроля со стороны регуляторов.

Ставка LIBOR (London Interbank Offer Rate – лондонская межбанковская ставка предложения) представляет собой средневзвешенное значение ставок кредитования крупнейших банков мира на Лондонской межбанковской бирже. Она является общепризнанным индикатором стоимости финансовых ресурсов, к которому привязаны ставки многих операций, в т.ч. в Беларуси.

Обычно LIBOR тесно привязана к учетной ставке Федеральной резервной системы США, которая остается неизменной уже несколько лет. Но последние месяцы ставка LIBOR в долларах резко выросла. Если на 1 июля годовая ставка LIBOR составляла 1,235%, то 1 августа – уже 1,4336%, а 22 августа – 1,50661%, достигнув максимума с 2009 г. Ставка LIBOR на 3 месяца выросла с 0,65635 на 1 июля до 0,80411, а на 6 месяцев – с 0,92815 до 1,19744%. Это отражается на стоимости заимствований по всему миру. Например, финансовые продукты номинальной суммой более 150 млрд. USD привязаны к 3-месячной ставке LIBOR в долларах, которая за 7 недель выросла на 20 базисных пунктов.

Получается, что на мировом межбанковском рынке монетарные условия ужесточились, не дожидаясь решения ФРС о повышении ключевой ставки в США. Некоторые аналитики полагают, что это свидетельствует о том, что американский регулятор теряет контроль над кредитной политикой. Другие считают, что повышение ставки LIBOR отчасти отражает беспокойство рынка по поводу предстоящего ужесточения этой политики, а в большей степени является следствием спроса на доллары и американские гособлигации США. Предполагается, что рост LIBOR может стать для ФРС США причиной, из-за которой 21 сентября вновь будет отложено решение о повышении учетной ставки.

Ставка LIBOR напрямую используется и в Беларуси. Например, исходя из ставки LIBOR начисляются проценты на «материнский капитал», по государственному финансовому кредиту, полученному от РФ в соответствии с Соглашением от 24.07.2015 г., а также по ряду других внешних заимствований, возмещаются проценты по валютным кредитам предприятиям, реализующим некоторые инвестпроекты. В соответствии с межгосударственными соглашениями о защите инвестиций в выплачиваемые инвесторам компенсации должен включаться процент, рассчитанный по ставке не ниже ставки LIBOR. Эта ставка часто используется для определения размера пени во внешнеторговых контрактах, служит ценовым ориентиром в банках при установлении плавающей процентной ставки для некоторых финансовых инструментов, в т.ч. форвардных контрактов, сделок СВОП и РЕПО.

Таким образом, нынешний рост ставки LIBOR отразится на всех, кто выдает и привлекает долларовые кредиты, включая граждан, бизнес и государственный бюджет многих стран, включая Беларусь. Из-за повышения LIBOR долларовые издержки компаний увеличиваются. В то же время повышение ставки делает более привлекательным вложение в доллары и может повлиять на состояние нефинансовых рынков, в т.ч. на цены сырьевых товаров.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН