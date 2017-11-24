Льготы по НДС по договорам долевого строительства

Министерство по налогам и сборам письмом от 14.11.2017 № 2-1-10/Мо-01922/1 разъяснило особенности налогообложения НДС застройщиков по договорам долевого строительства.

В связи с возникающими вопросами по применению норм Указа Президента от 26.03.2007 № 138 «О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость» (далее – Указ № 138) информируем.

Подпунктом 1.12 п. 1 ст. 94 Налогового кодекса предусмотрено, что обороты по реализации на территории Республики Беларусь работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок по перечню таких работ, утверждаемому Президентом Республики Беларусь, освобождаются от НДС.

Перечень работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок, обороты по реализации которых освобождаются от НДС, утвержденный Указом № 138 (далее – Перечень), включает в себя в том числе строительные, монтажные, специальные, пусконаладочные работы, выполняемые по договорам строительного подряда (субподряда) (п. 6 Перечня).

Договор строительного подряда заключается в соответствии с нормами параграфов 1, 2, 3 главы 37 Гражданского кодекса (далее – ГК), общими нормами ГК о договоре и обязательствах, Законом Республики Беларусь от 5.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450.

На практике имеют место ситуации выполнения работ по строительству объектов жилищного фонда собственными силами застройщиков на основании договоров создания объектов долевого строительства.

Справочно. Форма типового договора создания объекта долевого строительства утверждена Указом Президента от 6.06.2013 № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь».

Министерство архитектуры и строительства разъяснило, что договор создания объекта долевого строительства является по своей правовой природе смешанным договором, т.е. договором, содержащим элементы различных договоров (строительного подряда, поручения, купли-продажи, оказания услуг и др.).

В связи с этим положения пункта 6 Перечня применимы в отношении работ по строительству объектов жилищного фонда (строительных, монтажных, специальных, пусконаладочных), выполняемых застройщиками собственными силами по договорам создания объектов долевого строительства.

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