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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Недвижимость
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Льготы пенсионеру положены

24.11.2017

Проживаю один в квартире ведомственного жилого дома. В январе 2018 г. достигну пенсионного возраста. Появятся ли у меня льготы по оплате жилищно-­коммунальных услуг?

Г. АНИСИН, Минская обл.

Если речь идет о льготах для пенсионеров, то для данной категории граждан законодательством предусмотрены соответствующие льготы по оплате за тех­ническое об­служивание жилых домов (жилищно-коммунальная услуга по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов путем устранения их незначительных неисправностей, обе­спечению установленных параметров и режимов работы, наладке и регулированию инженерных систем, поддержанию и восстановлению надлежащего санитарного и технического состояния жилых домов, придомовой территории, подготовке к условиям весенне-­летнего и осен­не-зимнего периодов года).

По общему правилу, установленному п. 19 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утв. постановлением Совмина от 12.06.2014 № 571 (далее – Положение № 571), граждане – плательщики жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вносят плату за техническое обслуживание по субсидируемому тарифу для населения в пределах 20 м2 общей площади, приходящейся на каждого зарегистрированного по месту жительства в жилом помещении плательщика ЖКУ и (или) члена его семьи, и 10 м2 общей площади на всю семью, а также дополнительной площади жилого помещения, полученной в соответствии с п. 1 ст. 106 Жилищного кодекса в размере до 15 м2 (Герои Беларуси, полные кавалеры орденов Трудовой Славы, граждане, страдающие заболеваниями, дающими им право на дополнительную площадь, и т.д.). А вот плата за техническое обслуживание соразмерно общей площади жилого помещения сверх указанных размеров вносится по тарифу, обе­спечивающему пол­ное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этой услуги.

Но из указанного общего правила для отдельных категорий граждан, к которым отнесены, в частности, и неработающие пенсионеры (до­стигшие возраста, установленного для пенсии по возрасту на общих основаниях), зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях (в случае отсутствия в них зарегистрированных по месту жительства трудоспособных членов семьи), сделано исключение. Согласно п. 20 Положения № 571 независимо от общей площади занимаемых жилых помещений они вносят плату за техническое обслуживание по субсидируемым тарифам для населения.

Автор публикации: Виктор САВИЦКИЙ, член отделения Межрегиональной общественной организации «АЖКХ» (Академия жилищно- коммунального хозяйства)

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Содержание "Экономической газеты" N 88 за 24 ноября 2017 года
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