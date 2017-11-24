Недвижимость
Льготы пенсионеру положены
Проживаю один в квартире ведомственного жилого дома. В январе 2018 г. достигну пенсионного возраста. Появятся ли у меня льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Г. АНИСИН, Минская обл.
Если речь идет о льготах для пенсионеров, то для данной категории граждан законодательством предусмотрены соответствующие льготы по оплате за техническое обслуживание жилых домов (жилищно-коммунальная услуга по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов путем устранения их незначительных неисправностей, обеспечению установленных параметров и режимов работы, наладке и регулированию инженерных систем, поддержанию и восстановлению надлежащего санитарного и технического состояния жилых домов, придомовой территории, подготовке к условиям весенне-летнего и осенне-зимнего периодов года).
По общему правилу, установленному п. 19 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утв. постановлением Совмина от 12.06.2014 № 571 (далее – Положение № 571), граждане – плательщики жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вносят плату за техническое обслуживание по субсидируемому тарифу для населения в пределах 20 м2 общей площади, приходящейся на каждого зарегистрированного по месту жительства в жилом помещении плательщика ЖКУ и (или) члена его семьи, и 10 м2 общей площади на всю семью, а также дополнительной площади жилого помещения, полученной в соответствии с п. 1 ст. 106 Жилищного кодекса в размере до 15 м2 (Герои Беларуси, полные кавалеры орденов Трудовой Славы, граждане, страдающие заболеваниями, дающими им право на дополнительную площадь, и т.д.). А вот плата за техническое обслуживание соразмерно общей площади жилого помещения сверх указанных размеров вносится по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этой услуги.
Но из указанного общего правила для отдельных категорий граждан, к которым отнесены, в частности, и неработающие пенсионеры (достигшие возраста, установленного для пенсии по возрасту на общих основаниях), зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях (в случае отсутствия в них зарегистрированных по месту жительства трудоспособных членов семьи), сделано исключение. Согласно п. 20 Положения № 571 независимо от общей площади занимаемых жилых помещений они вносят плату за техническое обслуживание по субсидируемым тарифам для населения.
Автор публикации: Виктор САВИЦКИЙ, член отделения Межрегиональной общественной организации «АЖКХ» (Академия жилищно- коммунального хозяйства)
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