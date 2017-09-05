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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Льготы для родителей детей-инвалидов

05.09.2017

Можно ли работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, установить график работы, предусматривающий работу в субботу и воскресенье? Может ли работник отказаться работать в эти дни?

Можно установить такой график, если иное не установлено локальными нормативными правовыми актами (ЛНПА).

Работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, трудовым законодательством установлены дополнительные льготы. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 265 ТК матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования в порядке и на условиях, определяемых республиканским органом госуправления, проводящим госполитику...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству

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