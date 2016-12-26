Прирастем лесом

Постановлением Совмина от 20.12.2016 № 1053, вступившим в силу с 25 декабря 2016 г., утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год.

В частности, в будущем году лесовосстановление и лесоразведение предусмотрено в объеме 31 111,9 гектаров, что почти на 14% больше запланированного на текущий год. При этом предполагается создать 11 611,0 гектаров лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом (рост сразу на 46%). Несколько уменьшится (на 10%) ввод лесных насаждений в категорию ценных лесных насаждений – 33 464,0 гектаров. Рубки ухода в молодняках предусмотрены на 56 888,6 гектаров (уменьшение на 0,5%), а рубки промежуточного пользования – 5 263,5 тыс. куб. метров (останутся практически на том же уровне).

Минлесхозу, Минобороны, Минобразования, МЧС, Управлению делами Президента, НАН Беларуси, Мингорисполкому поручено обеспечить принятие и реализацию комплекса мер по безусловному выполнению основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год.

Персональная ответственность за обеспечение выполнения основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год возложена на министров перечисленных ведомств и председателя Мингорисполкома. При этом Управлению делами Президента и НАН Беларуси предложено определить должностных лиц, на которых будет возложена персональная ответственность за обеспечение выполнения названных показателей.

Кроме того, Минлесхозу до поручено 25 марта 2018 г. представить информацию в Совмин о выполнении основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ