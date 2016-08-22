Легко ли в Беларуси нанять иностранца

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.06.2016 № 30 утверждена Инструкция о порядке и условиях выдачи заключений о возможности привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в Республике Беларусь (далее – Инструкция), вступившая в силу с 17 августа 2016 г.

Инструкция № 30 определяет порядок и условия выдачи заключений о возможности привлечения в Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в нашей стране, в т.ч. временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси (далее – иностранцы), для осуществления трудовой деятельности на ее территории и о возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности по трудовому договору в Беларуси.

Заключение о возможности привлечения в Беларусь иностранцев для осуществления трудовой деятельности на ее территории (далее – заключение о привлечении иностранцев) выдается комитетом по труду, занятости и социальной защите областного (Минского городского) исполкома (далее – орган по труду) по запросу Департамента по гражданству и миграции МВД для выдачи разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы (далее – запрос Департамента и разрешение соответственно).

Этот запрос направляется в орган по труду по месту нахождения нанимателя и включает в себя сведения, указанные в п. 2 ст. 22 Закона от 28.10.2008 № 433-З «Об основах административных процедур» (далее – Закон № 433-З). К запросу прилагается копия заявления нанимателя о выдаче разрешения.

В свою очередь, орган по труду, получивший запрос Департамента, рассматривает его и выдает заключение о привлечении иностранцев в 7-дневный срок со дня получения запроса, если иной срок не предусмотрен законодательными актами и постановлениями Совмина. При этом согласно п. 6 Инструкции отрицательное заключение выдается в случае, если:

– в заявлении нанимателя содержатся сведения, не соответствующие требованиям законодательства РБ, в т.ч. недостоверные сведения о наименовании и кодах профессий рабочих (должностей служащих), по которым привлекаются иностранцы, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.10.2009 № 125 (далее – недостоверные сведения);

– нанимателем в течение 6 календарных месяцев, предшествовавших поступлению запроса Департамента, не предоставлялись сведения о наличии свободного рабочего места (вакансии) (далее – вакансия) в соответствующее подразделение исполкома, за исключением случаев, когда наниматель зарегистрирован в течение этих 6 календарных месяцев;

– в течение 6 календарных месяцев, предшествовавших поступлению запроса Департамента, имелись факты нарушения нанимателем законодательства о труде и занятости населения, а также информация о наличии у нанимателя задолженности по выплате заработной платы.

В случае если место нахождения нанимателя не совпадает с местом осуществления иностранцем трудовой деятельности, орган по труду по первому месту направляет свой запрос в орган по труду по второму месту с приложением копии заявления и указанием срока предоставления ответа на запрос. Последний должен в указанные в этом запросе сроки проинформировать орган по труду по месту нахождения нанимателя о результатах рассмотрения запроса, руководствуясь приведенными выше критериями, указанными в п. 6 Инструкции, который выдает свое заключение о возможности привлечения иностранцев с учетом этого рассмотрения.

Что касается заключения о возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности по трудовому договору в РБ, то оно выдается органом по труду по запросу подразделения по гражданству и миграции ГУ ВД Минского горисполкома, УВД облисполкома (далее – запрос исполкома) для выдачи специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далее – спецразрешение).

Запрос исполкома, к которому прилагается копия заявления нанимателя о выдаче спецразрешения, направляется в орган по труду по месту нахождения вакансии и включает в себя сведения, указанные в п. 2 ст. 22 Закона № 433-З.

Орган по труду по месту нахождения вакансии с учетом ситуации в сфере занятости и безработицы по месту нахождения вакансии и при необходимости по месту нахождения нанимателя рассматривает запрос и выдает заключение о возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности в 7-дневный срок со дня получения запроса исполкома, если иной срок не предусмотрен законодательными актами и постановлениями Совмина.

При этом орган по труду по месту нахождения вакансии выдает отрицательное заключение о возможности выдачи спецразрешения в случае, если:

– нанимателем не предоставлены в в соответствующее подразделение исполкома сведения о вакансии, на которую привлекается иностранец;

– сведения о вакансиях, заявленных нанимателем в в соответствующее подразделение исполкома, находились в АИС «Общереспубликанский банк вакансий» (далее – АИС) менее 15 рабочих дней, а для нанимателя, являющегося инвестором либо созданного с участием инвестора (инвесторов), и (или) нанимателя, привлекающего иностранца, являющегося высококвалифицированным работником, – менее 7 рабочих дней, предшествовавших получению запроса подразделения по гражданству и миграции;

– в период нахождения в АИС вакансии, на которую привлекается иностранец, наниматель 3 и более раза отказал в приеме на работу гражданам Беларуси, иностранным гражданам либо лицам без гражданства, постоянно проживающим в нашей стране, имеющим необходимую квалификацию, которые направлены для трудоустройства управлением, комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома;

– в заявлении нанимателя о выдаче специального разрешения содержатся сведения, не соответствующие требованиям законодательства РБ, в т.ч. недостоверные сведения о наименовании и кодах профессий рабочих (должностей служащих), по которым привлекаются иностранцы;

– в течение 6 календарных месяцев, предшествовавших поступлению запроса подразделения по гражданству и миграции, имелись факты нарушения нанимателем законодательства о труде и занятости населения, а также информация о наличии у нанимателя задолженности по выплате заработной платы.

Автор публикации: Александр ГАНАГО