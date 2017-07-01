Легенды «Криницы»: как минский пивзавод наращивает экспорт и загрузку мощностей

ОАО «Криница» ожидает визита принца Королевского дома Баварии для дегустации и запуска в производство нового сорта в линейке «Кальтенберг». Об этом рассказал гендиректор «Криницы» Александр Кижук на презентации новых продуктов .

Напомним, что Kaltenberg Pils (премиальный пильзнер) «Криница» варит по лицензии и под контролем «König Ludwig International Gmbh & Co KG». При этом в общем объеме производстве – 5-7% составляют лицензионные продукты.

В этом году компания представляет новинки в сегменте баночного и пива в стеклянной таре, стремясь полнее загрузить производственные мощности. Их загрузка возросла с прошлогодних 61% до 74% в текущем году, а линия розлива в ПЭТ-бутылки загружена на 100%. Улучшить использование мощностей удалось за счет почти 2-кратного роста экспорта – до 31% объема производства.

В частности, выросли поставки в страны Балтии, по прогнозам, в этом году они почти сравняются с российским направлением. При этом отношения с ритейлом в России складываются порой лучше, чем в Беларуси. Пиво «Криницы» можно встретить на полкаха «Ашана», «Пятерочки», «Магнита», «Светофора» и других сетей.

На внутреннем рынке «Криница» с 2015 г. сохранила почти все контракты на производство под собственными торговыми марками, которые составляют 10-15% продуктового портфеля. Основные партнеры – «Евроопт», «Алми», «Простор».

С января «Криница» работает на пике возможностей, заявил на пресс-конференции А.Кижук. По итогам I квартала предприятие получило 230 тыс. BYN чистой прибыли при рентабельность продаж – 9%. С начала года изготовлено 76 млн. литров пива, что на 8 млн. больше, чем годом ранее, объем реализации продукции вырос на 20%. Рыночная доля «Криницы» на внутреннем рынке – около 25%.

Между тем, внутренний рынок стагнирует. Если в I квартале намечался рост в пределах 3%, то во II квартале его не ощущалось. Производители и импортеры тщетно пытались раскачать ситуацию акциями. Предпосылок для роста во II полугодии нет, считает А.Кижук. В этих условиях «Криница» намерена сохранить поставки на внутренний рынок на прошлогоднем уровне и компенсировать потери увеличением экспорта в 1,5 раза.

Продолжается проект с ЕБРР по предприватизационной подготовке. Проведен аудит, по итогам которого выданы рекомендации о повышении эффективности работы. В частности, предложено избавиться от непрофильных активов. «Мы с рекомендациями согласны, а говорить о какой-то предпродажной подготовке пока рано. – сообщил А, Кижук. – Интерес к вхождению в капитал есть у нескольких компаний, что объяснимо, мы – крупный игрок, с неплохой технической базой, чувствуем, что на внутреннем рынке нам тесно. Проект с ЕБРР призван улучшить управление, ИТ,‎ контроль качества, выработать совместный план действий».

Пока «Криница» старается снизить задолженность перед банками, которая составляет 35 млн. BYN. Снижение ставок по кредитам облегчает работу, ежемесячные платежи по ним снизились за последний год на 20-30%, что облегчает финансовую нагрузку. Просроченная дебиторская задолженность не увеличивается, колеблется на уровне 15-20%.

Также «Криница» занимается оптимизацией бизнес-процессов в производстве и маркетинге, желая увеличить эффективность и сохранить прибыльность.

Недоумение журналистов по тому поводу, что разливая пиво в жестяные банки, «Криница» работает на своих конкурентов, руководитель завода снял замечанием, что не считает это предосудительным: «Мы на этом зарабатываем. Это лучше, чем если бы линия простаивала. Сегмент баночного пива на внутреннем рынке растет, но у нас все еще есть свободные мощности».

Очередная попытка повысить их использование связана с выпуском к 950 летнему юбилею Минска серии премиального пива «Легенды Менску» в трех упаковках: «Каменныя млыны Менеска», «Таямніцы Лошыцкай сядзібы» и «Прывід мясцовай ратушы». Каждую из легенд можно прочесть на банке.

«Нам всегда была интересна история нашего города, процесс его развития, – объяснил А. Кижук. – Мы уверены, что для каждого города важны его легенды. Истории, которые передаются из уст в уста и создают особый и неповторимый шарм. Современный Минск быстро развивается. И важно, что к этому приложили руку сами горожане, которые не пассивно ждут изменений, а активно проявляют себя в городской жизни».

Дизайн-концепцию упаковки разработал Денис Серебряков. Для каждой из легенд созданы уникальные графические образы и специально спроектированный шрифт, который объединил графику и содержание историй. Все это создает впечатление материальных свидетельств прошлого.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА