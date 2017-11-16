Lattelecom: технология успеха

Когда речь заходит о возможной приватизации РУП «Белтелеком» и реформах на рынке связи, сразу возникают опасения: а как же государственные интересы, что делать с социальной нагрузкой, которая сегодня возложена на госоператора?

Lattelecom является наследником республиканской инфраструктуры Министерства связи Латвийской ССР. Он владеет стационарными проводными сетями, АТС и другими объектами, обеспечивающими ее работу. Осталась у него и клиентская база, как минимум, часть ее.

Однако в отличие от РУП «Белтелеком», своего белорусского аналога, компания работает на очень жестком и конкурентном рынке Евросоюза. В 1994 году 49% ее акций выкупил иностранный инвестор (который сам уже трижды менял собственника и название). Юридически Lattelecom – вовсе не частная компания, ведь 51% акций находятся у латвийского правительства. А контролирующая сегодня остальные 49% Telia AB сама на 37,3% принадлежит властям Швеции и на 3,2% – финскому фонду госимущества Solidium.

При этом бизнес-модель, организационная структура, управление, маркетинговая стратегия полностью выстроены по скандинавским стандартам и ориентированы на возможных зарубежных инвесторов. Вся компания и каждое дочернее предприятие потенциально готовы к продаже и без проблем интегрируются в какой-нибудь телекоммуникационный холдинг или иную бизнес-структуру.

Более того, в 2005 году Lattelecom сам купил IT-компанию MicroLink Latvia (сейчас она называется Lattelecom Technologies). Некоторые ее услуги продают все отделения связи. Ну и на базе нового подразделения развито множество дополнительных сервисов, которые нужны госоператору, но не висят обузой на его бюджете, а зарабатывают деньги для себя и головного предприятия.

Впрочем, рост «Белтелеком» тоже впечатляет. Сейчас мало кто из крупных операторов связи в Европе и, тем более, СНГ может похвастаться увеличением выручки на 24% за год в пересчете на доллары. И, если внимательно присмотреться, наша госкомпания во многом идет по тому же пути, что и северные коллеги (благо, компетентных людей на предприятии хватает): интернет-провайдер, платное телевидение, внедрение систем «умного дома».

Сравним итоги работы двух компаний:

Белтелеком Lattelecom Размер рынка 9,5 млн.чел 1,9 млн.чел Выручка 2015 345 млн. USD 219,7 млн. USD Прибыль 2015 59,5 млн. USD 36,8 млн. USD Выручка 2016 428 млн. USD 222,5 млн. USD Прибыль 2016 64 млн. USD 36,8 млн. USD

Инфографика: доходы Белтелеком и Lattelecom, население обслуживаемых ими рынков

Обратим внимание: Lattelecom работает на рынке, который в пять раз меньше, чем белорусский, и при этом получает почти половину выручки белорусского оператора и 50% прибыли. И административного ресурса, чтобы заставить застройщиков тянуть их сети во всех новых домах, у него нет. При этом по выручке, приходящейся на одного жителя родной страны, они ушли лет на 7-10 вперед.

Конкуренция делает бизнесы гораздо более эффективными и агрессивными, чем государственная поддержка.

Минсвязи, Минэнерго, Голливуд и IT-академия в одной фирме

Монополия латвийской госкомпании на стационарные телефоны прекращена в 2003 году. Теперь этот рынок открыт для новых игроков, но бывшее подразделение Министерства связи по-прежнему сохраняет свое лидерство здесь. Впрочем, как мы видим в Беларуси, ценность зарытого в землю и натянутого между проводами кабеля постепенно стремится к стоимости цветного металла. Позвонить или переслать сообщение теперь можно через множество других каналов. За рынок голосовой связи, доступа в Интернет и платного телевидения нашей северной соседки сражаются три латвийских мобильных оператора: Tele2, BITE и LMT. Впрочем, в последнем госкомпания является значимым акционером (23%).

Lattelecom не просто интернет-провайдер и самый крупный в Балтии оператор платного телевидения. Подобных фирм и в Беларуси не одна и не две. Рижская компания скорее напоминает американский Netflix: она сама финансирует производство и перевод видеоконтента и даже владеет несколькими телеканалами. Весь этот латышский Голливуд выделен в отдельное дочернее предприятие Media 360. Ему принадлежит группа ТВ-каналов 360tv и женское вещание STV Pirmā!, а так же права на дистрибуцию всемирно известных Fox, Fox Life, National Geographic, Nickelodeon.

Заставка шоу «Первый танец» на женском канале STV Pirmā! подразделения Media 360

Уже упомянутая бывшая частная IT-компания MicroLink Latvia, а ныне Lattelecom Technologies (LT), продает и настраивает управленческое программное обеспечение SAP, бизнес-решения и офисные пакеты от Microsoft. Благодаря этой своей ветви весь оператор связи получил новый источник доходов. Теперь через отделения связи можно заплатить за Windows, Word, Excel, PowerPoint и другой массово востребованный софт.

На базе LT образовалась Балтийская компьютерная академия (BDA). Она готовит системных администраторов, программистов Java и DotNet, специалистов по информационной безопасности, продажам, контекстной рекламе, интернет-маркетингу, дизайну. Всего в каталоге DBA более 200 курсов. Дипломы о высшем образовании академия не выдает, зато здесь можно сдать экзамен и получить признаваемый во всем мире сертификат специалиста по технологиям Microsoft, Novell, Cisco, HP, IBM.

BDA платят за курсы не только простые латыши, нацеленные получить новую специальность. Многим образование финансируют фонды Евросоюза. За их деньги массово получали полезные IT-навыки люди из малого и среднего бизнеса и сотрудники компаний-экспортеров. По общей для всех стран Балтии программе обучались новым технологиям для применения на работе латвийские библиотекари и учителя, еще по одной – сотрудники органов местного самоуправления.

Lattelecom BPO – крупный оператор колл-центров, телемаркетинга и системы SMS-оповещения. Сотрудники компании принимают входящие вызовы и сами обзванивают людей по заказам корпоративных клиентов. В него же входит служба 1188, аналог белорусской «Инфолинии 185». Кстати, ключевой акционер у минской справочной тот же, что владеет крупным пакетом в латвийском операторе – Telia AB.

Яхта-тримаран для ОАЭ, оборудованная сетями связи специалистами Citrus Solutions

В прошлом году в Риге спустили на воду две 53-метровые суперяхты для шейхов из ОАЭ. Сети связи в элитных интерьерах кораблей-тримаранов прокладывала компания Citrus Solutions. Это дочернее предприятие Lattelecom, по сути, рижский Связьстрой. Вариантов с освоением госзаказа по старой традиции и решению министерства здесь нет. Поэтому строительное предприятие работает на открытом рынке, создает любую коммунальную инфраструктуру: телекоммуникационную, энергоснабжение, водопровод. Отдельно возводит такие сети и прокладывает их внутри построенных и реконструируемых зданий. Стройфирма при Lattelecom – крупнейший в Балтии подрядчик по проектированию и возведению дата-центров – зданий, полностью заполненных серверами, для нужд хостинговых и айтишных компаний.

Как это ни удивительно для нас звучит, крупный оператор связи Латвии является еще и поставщиком электроэнергии для бизнеса. Любой ресторан и или магазин могут заключить с его подразделением договор на обеспечение электричеством.

Вот из этого всего и складывается бизнес-модель, которая приносит на одного жителя прибыли почти в 3 раза больше, чем в нашей стране. И это без монополии, в честной конкурентной борьбе. В Латвии есть альтернативные операторы, которые тоже зарабатывают, платят налоги в бюджет и зарплату людям.

Зачем нужны реформы?

На наших глазах за 10-15 лет проводная телефонная связь из сверхприбыльного бизнеса стала социальной нагрузкой и резервом цветных металлов. Практически исчерпан потенциал наращивания абонентской базы и доходов мобильными операторами. Очевидно, что в дальнейшем отрасль связи не будет просто предоставлять что-то вроде коммунальных услуг и обеспечивать чисто техническое обслуживание.

И пусть наш государственный оператор сейчас успешно развивается, но роль административного ресурса в его успехе очевидна. Рано или поздно предприятие столкнется с реальной конкуренцией. Пусть не частный, но совместный с сильным и успешным западным партнером «Белтелеком» имел бы понятное будущее.

Латвия как раз и показывает нам пример конкурентного рынка, к которому мы придем.

Просто оставить все как есть, не получится. Бороться придется не за лицензии, не за абонентов, не за подключение новых домов и районов. Бороться в новой ситуации придется за внимание и симпатии миллионов белорусов. А в таких эмоциональных медийных бизнесах ни одно белорусское госпредприятие пока не преуспело.

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ