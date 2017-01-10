Торговля
Квасная конкуренция,
или Битва этикеток
Решением коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.2016 отказано в удовлетворении жалобы ОАО «Лидское пиво» на решение антимонопольного органа об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр».
Как сообщает МАРТ, ОАО «Лидское пиво» обратилось в антимонопольный орган с требованием признать недобросовестной конкуренцией действия ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр» по реализации на территории РБ кваса с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный». Вместе с тем указанный факт не нашел своего подтверждения в процессе рассмотрения антимонопольным органом заявления ОАО «Лидское пиво».
Партия напитка безалкогольного газированного «Квас белорусский темный» и «Квас белорусский оригинальный» со «спорными» этикетками была изготовлена по контракту ООО «Маркетинг-Центр» и передана российской компании «СОДАСТРИМ РУС» для вывоза за пределы Беларуси и последующей реализации в России. Кроме того, ООО «Маркетинг-центр» с 2013 г. производился и реализовывался в Беларусь квас с этикетками другого образца, не являющимися «спорными».
Информация о фактах продажи ООО «Маркетинг-центр» на территории республики кваса со «спорной» этикеткой не подтвердилась материалами проверки, в т.ч. магазинами розничной торговли, на которые указывал заявитель. Поэтому антимонопольный орган не принял в качестве доказательства представленные заявителем бутылки напитка как приобретенные в таких магазинах.
В свою очередь, способность смешения товаров либо хозяйствующих субъектов, их производящих, не может возникнуть у потребителей при отсутствии такого товара на отечественном товарном рынке.
Суд согласился с выводами антимонопольного органа и, кроме того, посчитал, что «спорные» этикетки, которые использовало ООО «Маркетинг-Центр», не являются сходными до степени смешения с этикетками «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный» в силу наличия разных словесных элементов, графического выполнения изображений и словесных элементов, их цветового исполнения.
Источник: http://www.mintorg.gov.by
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика