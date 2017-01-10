Квасная конкуренция, или Битва этикеток

Решением коллегии по делам интеллектуальной собственности Вер­ховного Суда Республики Беларусь от 23.12.2016 отказано в удовлетворении жалобы ОАО «Лидское пиво» на решение антимонопольного органа об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «СОДА­СТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-­Центр».

Как сообщает МАРТ, ОАО «Лидское пиво» обратилось в антимонопольный орган с требованием признать недобросовестной конкуренцией действия ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр» по реализации на территории РБ кваса с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный». Вме­сте с тем указанный факт не нашел своего подтверждения в процессе рас­смотрения антимонопольным ор­ганом заявления ОАО «Лид­ское пиво».

Партия напитка безалкогольного газированного «Квас белорусский темный» и «Квас белорусский оригинальный» со «спор­ными» этикетками была изготовлена по контракту ООО «Маркетинг-Центр» и передана российской компании «СОДАСТРИМ РУС» для вывоза за пределы Беларуси и по­следующей реализации в Рос­сии. Кроме того, ООО «Мар­кетинг-центр» с 2013 г. производился и реализовывался в Беларусь квас с этикетками другого образца, не являющимися «спорными».

Информация о фактах продажи ООО «Маркетинг-центр» на территории республики кваса со «спорной» этикеткой не под­твердилась материалами проверки, в т.ч. магазинами розничной торговли, на которые указывал заявитель. Поэто­му антимонопольный орган не принял в качестве доказательства пред­ставленные заявителем бутылки напитка как приобретенные в таких магазинах.

В свою очередь, способность смешения товаров либо хозяйствующих субъектов, их производящих, не может возникнуть у потребителей при отсутствии такого товара на отечественном товарном рынке.

Суд согласился с выводами антимонопольного органа и, кроме того, посчитал, что «спорные» этикетки, которые использовало ООО «Маркетинг-­Центр», не являются сходными до степени смешения с этикетками «Квас Лид­ский темный» и «Квас Лид­ский хлебный» в силу наличия разных словесных элементов, графического выполнения изо­бражений и словесных элементов, их цветового исполнения.

Источник: http://www.mintorg.gov.by