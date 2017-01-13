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№3 (2010) от 13.01.2017

13 января 2017 года

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Фондовый рынок
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Квартал без публикации:
как меняется раскрытие информации об эмитентах

13.01.2017

В последнее время в Интернете обсуждается новость: ОАО и эмитенты облигаций не будут публиковать свои квартальные показатели. Можно ли считать это ухудшением уровня транспарентности на фондовом рынке?

Как разъясняет Минфин, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» и п.п. 9 и 11 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утв. постановлением Минфина от 13.06.2016 № 43, открытые акционерные общества и эмитенты облигаций обязаны публиковать только годовой отчет, в т.ч. путем его размещения на едином портале финансового рынка. Данный портал создан на базе общегосударственной автоматизированной информационной системы (www.portal.gov.by) и содержит раздел «Рынок цен­ных бумаг», выполняющий фун­к­ции единого информационного ресурса рынка ценных бумаг.

Заметим, что квартальная отчетность, включающая баланс и отчет о прибылях и убытках, по-прежнему будет представляться ОАО в территориальные отделы по ценным бумагам главных управлений Минфина, а профучастниками и эмитентами облигаций – в Департамент по ценным бумагам. Но публиковать их никто не обязан.

В Минфине полагают, что эмитенты вправе раскрывать иную информацию, не запрещенную законодательством, в порядке и объеме, определяемом ими самостоятельно. По мнению министерства, «в раскрытии до­стоверной и актуальной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также в дополнительной периодичности опубликования должны быть заинтересованы сами хозяйственные общества в целях привлечения ресурсов на финансовом рынке и повышения доверия со стороны инвесторов».

К сожалению, опыт последних лет показывает, что такая заинтересованность имеется далеко не у всех. Об этом свидетельствует систематическое несоблюдение даже обязательных требований по публикации отчетности. Ежегодно в начале апреля БВФБ сообщает о сотнях ОАО, не разместивших в СМИ свои отчеты в установленный срок. Но наказание за это – приостановление допуска ак­ций к участию в биржевых торгах – почему-то мало кого пугает. О полноте опубликованных отчетов и о добровольном раскрытии информации и говорить не приходится – по крайне мере, пока идея улучшения корпоративного уп­равления не станет по-настоящему приоритетной.

Вероятно, больше всего огорчены перспективой отсутствия в свободном доступе квартальных данных о финансовых результатах эмитентов журналисты и эксперты, до сих пор регулярно радовавшие публику списками самых убыточных ОАО. Теперь заниматься подобным «анализом» будет несколько сложнее. Но на инвестиционном климате это, скорее всего, никак не отразится.

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