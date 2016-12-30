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Квалификация чистоты
Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения письмом от 5.12.2016 № 16-15/332К разъяснили особенности подтверждения квалификационных требований участников процедур госзакупки некоторых товаров и услуг.
Согласно нормам ст. 15 Закона от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» заказчиком (организатором) может устанавливаться перечень документов, подтверждающих квалификационные данные участников.
Услуги по стирке и химической чистке включены в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, утв. постановлением Минздрава от 17.07.2012 № 104. Кроме того, действующими Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами установлены санитарно-гигиенические, противоэпидемические и иные требования к размещению, внутренней отделке, оборудованию и др. прачечных и предприятий химической чистки. Имеют место случаи,...
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