Квадратный метр жилья – за одну зарплату

Выступая на итоговой коллегии Минстройархитектуры, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный отметил, что стоимость квадратного метра жилья, построенного с государственной поддержкой, в конце 2016 года практически сравнялась со средней заработной платой в стране, сообщает пресс- служба министерства.

«Много усилий было приложено для уменьшения стоимости квадратного метра жилья. По итогу 2016 года вышли на 765 BYN за 1 кв.м. Т.е., несмотря на все сложности, мы вплотную приблизились к средней заработной плате по стране, которая составляет около 720 BYN», – заявил А. Черный.

По его словам, в прошлом году были перевыполнены показатели по жилищному строительству – общий ввод жилья составил 4 млн. 285,7 тыс. кв.м при задании 4 млн. кв.м. При этом жилья с господдержкой при плане в 840 тыс. кв.м было построено 991,3 тыс. кв.м.

В то же время не секрет, что 2016 год был для строительного комплекса Беларуси достаточно сложным. «Потеря спроса на основных рынках, негативные процессы в экономике серьезно усложнили работу. По итогам года вклад строительной отрасли в общую копилку страны составил 6,3%», – отметил министр. Однако это не должно помешать строительному комплексу выполнить задание по повышению уровня экспорта строительных услуг. По подсчетам специалистов министерства, в текущем году он составит,124 млрд. USD, или 105,3% к уровню прошлого года при задании 103%.

Что касается производства строительных материалов, то почти по всем позициям у нас наблюдается профицит. Надо только распорядиться им с умом, и реализовать весь избыток за рубеж. «Мы экспортируем практически 40% от производимых в стране стройматериалов», – отметил А. Черный. Причем работа по завоеванию внешних рынков ведется постоянно. Так, в 2016 г. организации Минстройархитектуры поставили керамическую плитку в Канаду, Того, Катар и Венесуэлу, стекло – на Кубу, в Великобританию, Катар и Хорватию. Это новые рынки, на которые очень непросто попасть, но еще труднее на них удержаться и расширить свое присутствие.