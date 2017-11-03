Курсовые разницы по иностранной безвозмездной помощи

Общество с ограниченной ответственностью получило от нерезидента – участника этого общества беспроцентный займ.

Каким образом учитываются в бухучете и при налогообложении курсовые разницы при получении и использовании такого займа?

Для целей налогообложения курсовые разницы определяются на основании данных бухгалтерского учета и рассматриваются как внереализационные доходы или расходы.

В состав внереализационных доходов включаются курсовые разницы, возникающие при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, определяемые в порядке, установленном законодательством, за исключением возникающих у получателей иностранной безвозмездной помощи при пересчете в белорусские рубли стоимости активов и обязательств, связанных с получением и использованием иностранной безвоз...

Автор публикации: Виктор СТАТКЕВИЧ, аудитор