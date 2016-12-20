Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9577 руб.

2.0372 руб.

Р (100)

3.2040 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Курсовые разницы и налог на прибыль

20.12.2016

Один из учредителей ООО – гражданин Польши – вышел из его состава в 2014 г. и продал свою долю в уставном фонде в полном размере самому ООО. По состоянию на 2015 и 2016 гг. задолженность ООО перед бывшим учредителем погашена частично и на сч. 75 «Расчеты с учредителями» числится кредиторская задолженность в иностранной валюте перед ним. В результате переоценки кредиторской задолженности на отчетную дату образуются курсовые разницы. Учитываются ли они при налогообложении прибыли в 2015 и в 2016 гг.?

Да, учитываются.

Пунктом 58 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50, установлено, что для обобщения информации о расчетах с собственником имущества (учредителями, участниками) организации по вкладам в уставный фонд организации, выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации и др. предназначен сч. 75 «Расчеты с учредителями».

В соответствии с п. 15 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102, курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев,...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit