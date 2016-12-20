Курсовые разницы и налог на прибыль

Один из учредителей ООО – гражданин Польши – вышел из его состава в 2014 г. и продал свою долю в уставном фонде в полном размере самому ООО. По состоянию на 2015 и 2016 гг. задолженность ООО перед бывшим учредителем погашена частично и на сч. 75 «Расчеты с учредителями» числится кредиторская задолженность в иностранной валюте перед ним. В результате переоценки кредиторской задолженности на отчетную дату образуются курсовые разницы. Учитываются ли они при налогообложении прибыли в 2015 и в 2016 гг.?

Да, учитываются.

Пунктом 58 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50, установлено, что для обобщения информации о расчетах с собственником имущества (учредителями, участниками) организации по вкладам в уставный фонд организации, выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации и др. предназначен сч. 75 «Расчеты с учредителями».

В соответствии с п. 15 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102, курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев,...