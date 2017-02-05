Кто загрязняет, тот и мониторит

Постановлением Минприроды от 11.01.2017 № 4, вступившим в силу с 4 февраля 2017 г., изложена в новой редакции Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утв. постановлением Минприроды от 1.02.2007 № 9.

Как и ранее, Инструкция устанавливает требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей среды в районе расположения источников вредного воздействия на окружающую среду и воздействием этих источников на окружающую среду.

Природопользователи, т.е. юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в т.ч. экологически опасную деятельность, осуществляющие проведение локального мониторинга окружающей среды (далее – локальный мониторинг), должны проводить его в соответствии с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, утв. постановлением Совмина от 28.04.2004, и Инструкцией.

При проведении локального мониторинга природопользователи в зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую среду осуществляют наблюдения за следующими объектами:

– выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

– сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему канализации населенных пунктов;

– поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса сточных вод;

– подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения;

– землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

Кроме того, в Инструкции даны определения пунктов наблюдений локального мониторинга в зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую среду.

Для проведения локального мониторинга природопользователи обязаны обеспечить:

– оборудованные места отбора проб и проведения измерений;

– защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в автоматическом режиме или находящимся в режиме ожидания;

– компьютерную технику с программным обеспечением для документирования результатов локального мониторинга и передачи данных локального мониторинга в информационно-аналитический центр локального мониторинга, а также технические и программные средства, необходимые для обмена экологической информацией с информационно-аналитическим центром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, оснащенных автоматизированными системами контроля;

– приборный учет объема сбрасываемых сточных вод (для природопользователей, осуществляющих проведение локального мониторинга, объектом наблюдений которого являются сточные воды).

При этом они должны иметь:

– карту-схему расположения источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую природопользователем ежегодно до 1 февраля;

– план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем ежегодно до 1 февраля;

– сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при проведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации;

– протоколы измерений и акты отбора проб.

Автор публикации: Александр Борисов