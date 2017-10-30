Кто теперь самый богатый в мире?

Самым богатым человеком планеты ожидаемо стал основатель Amazon Джефф Безос, который в очередной раз «обошел на повороте» основателя Microsoft Билла Гейтса, сообщают Bloomberg и Forbes.

При этом их оценки его состояния расходятся, но незначительно: первый считает, что Джефф Безос владеет 93,8 млрд. USD, а второй – «дает» ему на 0,7 млрд. USD меньше.

Напомним, что в марте текущего года у него было «всего» 70 млрд. USD, и он не входил даже в первую тройку мировых богачей. Но уже в июле, после публикации полугодового отчета, Безос стал самым богатым человеком планеты, правда, только до объявления результатов Microsoft – через считанное число часов Гейтс снова вырвался вперед. Но, как оказалось, ненадолго.

По мнению специалистов, это «перетягивание каната» продолжится еще некоторое время, но в итоге Amazon обязательно победит – Билл Гейтс занялся благотворительностью и перестал серьезно заботиться о Microsoft. Более того, именно онлайн-ритейлер, скорее всего, станет первой в мире компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов. И в это можно поверить, поскольку за 20 с небольшим лет Безос проделал путь от рассылки книг из гаража к одной из четырех самых мощных компаний в мире (кроме Amazon капитализацию свыше 500 млрд. USD имеют лишь Apple, Alphabet и Microsoft).

Состояние владельца главного онлайн-ритейлера планеты увеличилось более чем на 10% всего за сутки, после публикации квартального отчета Amazon, который удивил аналитиков, существенно превысив их ожидания. В результате акции Amazon выросли сразу на 13%.

На прошлой неделе отчетность за третий квартал т.г. представили три технологических «монстра» – Alphabet (которому принадлежит Google), Amazon и Microsoft, и вся тройка показала существенный рост и выручки, и прибыли. Так, чистая прибыль Alphabet увеличилась в этот период на 33%, до 6,73 млрд. USD, а выручка – на 24%, до 27,7 млрд. USD. Чистая прибыль Amazon оказалась не так велика («всего лишь» 256 млн. USD, увеличившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом), но при этом выручка выросла сразу на 34%, до 43,7 млрд. USD. Что касается Microsoft, то рост ее чистой прибыли составил 16% (увеличение до 6,6 млрд. USD), а выручки – 12% (до 24,5 млрд. USD).

По мнению аналитика компании Robert W. Baird & Co Колина Себастиана, «сильные продолжают становиться сильнее». А в мае т.г., еще до нового витка роста акций, в Штатах появился доклад, наделавший много шума. Главный его вывод – Amazon «съест весь мир» (т.е. произойдет полная монополизация всех интернет-продаж), потому что конкурировать с ценами этого супер-ритейлера просто невозможно.

Два других технологических «великана» – Apple и Facebook – должны будут отчитаться на этой неделе. Подождем результатов.

Автор публикации: Максим СОКОЛОВ