Кто поможет безработным приобрести опыт практической работы

Содействовать в приобретении безработными опыта практической работы теперь должно Минтруда и соцзащиты. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24.03.2017 № 219, вступающим в силу с 30 марта 2017 г.

Документом внесены изменения в п. 6 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 31.10.2001 № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», в котором определены обязанности трудового ведомства.

Минтруда и соцзащиты с указанной даты также должно будет организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации как безработных, так и иных категорий граждан, освоение ими содержания образовательной программы обучающих курсов (ранее обучающие курсы здесь не упоминались).

Кроме того, при ведении государственной статистики это ведомство теперь будет отвечать не только за вопросы условий и охраны труда, социальной защиты, но и за зарегистрированную безработицу.