Кто ответит за воровство

В строительной организации работают контролеры на контрольно-пропускном пункте. Генеральный директор планирует заключить с ними договор о коллективной материальной ответственности за пропажу материальных ценностей (приборов, краски и т.д.). Но эта работа не указана в Примерном перечне работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, утв. постановлением Минтруда от 14.04.2000 № 54.

Правомерно ли решение нанимателя?