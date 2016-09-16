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№71 (1978) от 16.09.2016

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№71 (1978) от 16.09.2016

15 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Кто ответит за воровство

16.09.2016

В строительной организации работают контролеры на контрольно-пропускном пункте. Генеральный директор планирует заключить с ними договор о коллективной материальной ответственности за пропажу материальных ценностей (приборов, краски и т.д.). Но эта работа не указана в Примерном перечне работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, утв. постановлением Минтруда от 14.04.2000 № 54.

Правомерно ли решение нанимателя?

Нет, не правомерно.

Вопросы, касающиеся коллективной (бригадной) материальной ответственности, в т.ч. необходимости ее введения, перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о коллективной (бригадной) материальной ответственности, регулируют нормы ст. 406 ТК, а также постановления Минтруда от 14.04.2000 № 54 «Об утверждении Положения о коллективной (бригадной) материальной ответственности, Примерного перечня работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, Примерного договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности».

Согласно ст. 406 ТК нанимат...

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