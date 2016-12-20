Кто научится жить

Евросоюз предоставит Беларуси в ближайшие 4 года 6 млн. EUR на продление Программы консультаций для малого и среднего бизнеса, реализуемой ЕБРР. Об этом рассказала глава представительства ЕС Андреа Викторин на пресс-конференции, посвященной пятилетию реализации Программы.

Приоритетом в финансировании будут региональные проекты с местными консультантами, что поможет развитию белорусского консалтингового рынка. Пока за прошедшие 5 лет консультационную поддержку получили 250 предприятий. Благодаря этому они смогли создать дополнительно 1500 но­вых рабочих мест и увеличить выручку в среднем на 63% (совокупно – на 165 млн. EUR). Бюджет реализованной про­граммы составил 4,5 млн. EUR. Некоторые из ее участников стали прямыми заемщиками ЕБРР.

Наибольшим спросом поль­зовались кон­салтинговые проекты в области маркетинга (33%) и ИТ-решений (28%), а также стратегический (17%), операционный и организационный консалтинг (10%). Около 5% компаний-участников заинтересовались улучшением финансовой отчетности, 4% – внедрением систем менеджмента качества. Менее вос­требованы оказались инженерные решения (2%) и энергоэффективные проекты (1%). Меж­ду тем в Европе малый и средний бизнес предпочитает консалтинговые проекты в об­ласти оперативного и технологического консалтинга, рассказала ведущий менеджер пред­ставительства ЕБРР Ольга Кузнецова.

В проекты с местными кон­сультантами ЕБРР инвестировал 2,86 млн. EUR, с международными отраслевыми экс­пертами – 1,58 млн. Собст­венный вклад участников Про­граммы в свои проекты составил 42%. В среднем размер одной субсидии ЕБРР составлял около 7,3 тыс. EUR, стоимости проектов с местными консультантами – 12,9 тыс., международными – около 60 тыс. EUR.

Как рассказал замдиректора ЗАО «Унифлекс» Валерий Рудко, его компания, поначалу скептически оценивавшая воз­можности участия в Программе, в итоге успешно реализовала ряд проектов: в области стратегического и операционного кон­салтинга, маркетинга, улуч­шения финансовой отчетности. Подписание соглашения с ЕБРР совпало с кризисом на основном экспортном рынке – российском. Поэтому неоценимой оказалась помощь консультантов и международных экспертов при разработке стратегии и поиске новых рынков сбыта.

«Благодаря консультантам мы поняли силу своего продукта и то, как можем конкурировать на европейском рынке, – объяснил В. Рудко. – Сейчас мы не пытаемся конкурировать за счет цены – только за счет качества». В частности, после консультаций по операционной эффективности оборудование было заменено на более энергоэффективное, бизнес-­процессы ав­томатизированы, введены новые стандарты производства. В результате производительность выросла на 12%, рабочее время сократилось на 22%, технические отходы – на 9%. Кроме того, благодаря наличию отчетности по МСФО компании удалось получить финансирование от европейских банков, наладить диалог с инвестором. Появились новые инструменты анализа конкуренции.

Не все проекты Программы завершаются одинаково ус­пешно, признала Ольга Кузнецова. Около десятка из них были приостановлены из-за ухудшения финансового состояния компаний.

СПРАВКА «ЭГ»

Программа консультаций для малого бизнеса, реализуемая ЕБРР, финансируется в т.ч. за счет грантов, которые предоставляются Европейским союзом как ключевым донором в рамках инициативы EU4Business, Швецией, Фон­дом поддержки стран с переходной экономикой на ранней стадии развития, Фон­дом технического сотрудничества TaiwanBusiness-EBRD и Специальным фондом акционеров ЕБРР.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА