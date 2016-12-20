Кто научится жить

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Евросоюз предоставит Беларуси в ближайшие 4 года 6 млн. EUR на продление Программы консультаций для малого и среднего бизнеса, реализуемой ЕБРР. Об этом рассказала глава представительства ЕС Андреа Викторин на пресс-конференции, посвященной пятилетию реализации Программы.
Приоритетом в финансировании будут региональные проекты с местными консультантами, что поможет развитию белорусского консалтингового рынка. Пока за прошедшие 5 лет консультационную поддержку получили 250 предприятий. Благодаря этому они смогли создать дополнительно 1500 новых рабочих мест и увеличить выручку в среднем на 63% (совокупно – на 165 млн. EUR). Бюджет реализованной программы составил 4,5 млн. EUR. Некоторые из ее участников стали прямыми заемщиками ЕБРР.
Наибольшим спросом пользовались консалтинговые проекты в области маркетинга (33%) и ИТ-решений (28%), а также стратегический (17%), операционный и организационный консалтинг (10%). Около 5% компаний-участников заинтересовались улучшением финансовой отчетности, 4% – внедрением систем менеджмента качества. Менее востребованы оказались инженерные решения (2%) и энергоэффективные проекты (1%). Между тем в Европе малый и средний бизнес предпочитает консалтинговые проекты в области оперативного и технологического консалтинга, рассказала ведущий менеджер представительства ЕБРР Ольга Кузнецова.
В проекты с местными консультантами ЕБРР инвестировал 2,86 млн. EUR, с международными отраслевыми экспертами – 1,58 млн. Собственный вклад участников Программы в свои проекты составил 42%. В среднем размер одной субсидии ЕБРР составлял около 7,3 тыс. EUR, стоимости проектов с местными консультантами – 12,9 тыс., международными – около 60 тыс. EUR.
Как рассказал замдиректора ЗАО «Унифлекс» Валерий Рудко, его компания, поначалу скептически оценивавшая возможности участия в Программе, в итоге успешно реализовала ряд проектов: в области стратегического и операционного консалтинга, маркетинга, улучшения финансовой отчетности. Подписание соглашения с ЕБРР совпало с кризисом на основном экспортном рынке – российском. Поэтому неоценимой оказалась помощь консультантов и международных экспертов при разработке стратегии и поиске новых рынков сбыта.
«Благодаря консультантам мы поняли силу своего продукта и то, как можем конкурировать на европейском рынке, – объяснил В. Рудко. – Сейчас мы не пытаемся конкурировать за счет цены – только за счет качества». В частности, после консультаций по операционной эффективности оборудование было заменено на более энергоэффективное, бизнес-процессы автоматизированы, введены новые стандарты производства. В результате производительность выросла на 12%, рабочее время сократилось на 22%, технические отходы – на 9%. Кроме того, благодаря наличию отчетности по МСФО компании удалось получить финансирование от европейских банков, наладить диалог с инвестором. Появились новые инструменты анализа конкуренции.
Не все проекты Программы завершаются одинаково успешно, признала Ольга Кузнецова. Около десятка из них были приостановлены из-за ухудшения финансового состояния компаний.
СПРАВКА «ЭГ»
Программа консультаций для малого бизнеса, реализуемая ЕБРР, финансируется в т.ч. за счет грантов, которые предоставляются Европейским союзом как ключевым донором в рамках инициативы EU4Business, Швецией, Фондом поддержки стран с переходной экономикой на ранней стадии развития, Фондом технического сотрудничества TaiwanBusiness-EBRD и Специальным фондом акционеров ЕБРР.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА