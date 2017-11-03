Кто будет оператором союзного энергорынка

Организацию торгов на едином энергорынке ЕАЭС, который появится не раньше 2019 г., правительство РФ предлагает передать российскому АО «Администратор торговой системы» (АТС). Сейчас АТС организует торги на оптовом энергорынке РФ, наиболее развитом в союзе. Реакция стран-членов пока выглядит сдержанной, интегрировать разнородные энергорынки вообще будет непросто, пишет «КоммерсантЪ».

Учрежденное российским регулятором «Совет рынка» АО АТС с 2008 г. организует в России торги на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Точная дата создания общего энергорынка (ОЭР) ЕАЭС не определена: РФ, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Беларусь лишь не позднее 1 июля 2019 г. должны подписать договор о нем.

В «Совете рынка» подтверждают, что АТС хочет выступить оператором ОЭР, и отметили «огромный опыт» этой компании в проведении торгов с большим количеством участников. По данным регулятора, члены союза обсуждали вопрос создания новой площадки или организации торгов на имеющихся АТС в России и КОРЭМ в Казахстане. Еще один вариант – участие товарных бирж. Москва и Астана собираются подготовить пред­ложения площадок по оценке стоимости модернизации элект­ронных торговых систем до октября 2018 г. Но из-за сильного различия рынков и моделей регулирования, а также из-за потенциального профицита мощностей о параметрах товарооборота говорить рано.

Объединить энергорынки стран ЕАЭС будет сложно. Либерализация отрасли частично прошла в Армении и Казахстане. В этих странах тарифы регулируются, хотя в них, как и в России, разделены генерация, распределение и сбыт. В Беларуси сохраняется государственная монополия «Белэнерго», а после запуска Белорусской АЭС мощностью 2,4 ГВт в 2019– 2020 гг. у нас появится профицит электронергии, и необходимость в импорте из РФ пропадет. В Кыргызстане либерализация рынка прошла формально: активы разделены, но остаются в госсобственности.

Правовой базы для объединения энергорынков ЕАЭС все еще нет, отмечает Наталья Порохова из АКРА. По ее мнению, российским потребителям не грозят какие-либо риски, напротив, они даже могут выиграть от роста конкуренции. По оценке Николая Посыпанко из Vygon Consulting, объем взаимных поставок электроэнергии в ЕАЭС невелик. Например, импорт из Казахстана в РФ составляет около 3 млрд. кВт•ч в год (0,3% потребления), экспорт из РФ в Беларусь примерно такой же. Создание единого рынка не отразится на объемах, поскольку экспорт и импорт уже идут на рыночных принципах, говорит эксперт. Оптовые цены в Казахстане или Кыргызстане, по оценке Н. Посыпанко, ниже, чем в европейской части России, на 25–40%, а тарифы в Беларуси без учета льгот – выше. Предполагается, что на долю России придется около 85% в балансе мощности и выработки на рынке ЕАЭС, но единое торговое про­странство потребует общего оптового рынка или искусственной интеграции различных систем.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА