Крупнейший онлайн-ритейлер Беларуси привлекает инвестиции

Фонд прямых инвестиций «Зубр Капитал» приобрел блокирующую долю участия в онлайн-ритейлере «21 vek», рассчитывая через 5 лет выйти из сделки с доходностью 300%. Ожидается, что компания за это время вырастет в 3 раза благодаря новой стратегии и системе корпоративного управления. Сделка структурирована по английскому праву, финансовые условия – стандартные, объем инвестиций – от 3 до 7 млн. USD.

Объект для вложения капитала выбран по 3 критериям, объяснил на пресс-­конференции ген­директор Управляющей компании фонда Олег Хусаенов: понравились лидер компании, команда и продукт. От традиционных ритейлеров, по мнению инвестора, «21 vek» выгодно отличает отсутствие шоу-румов, оффлайн-­магазина, воз­можность экономить на аренде офисов и складов, логистике, рас­ходах на персонал и т.п. Он­лайн-­витрина позволяет под­держивать постоянный контакт с покупателями, предлагать товар адресно. Инвестиции «Зубр Капитала» пойдут на развитие IT-системы, чтобы усилить ее конкурентные преимущества, рас­ширить клиентскую базу и нарастить количество покупок.

Компания «21 vek» появилась по инициативе трех студентов юрфака БГУ, вспоминает соучредитель и заместитель управляющего по продажам и персоналу Павел Матусевич. Стартовый капитал в 4,5 тыс. USD был заработан в США во время студенческих каникул. Там же удалось найти базовый принцип нового бизнеса – клиент должен быть в центре внимания. С тех пор склад компании вырос с 4,5 м2 до 15 тыс. м2, собственный автопарк насчитывает 50 единиц автотехники. В последние 5 лет среднегодовой рост выручки составлял 19%, и за 2016 г. это 50 млн. USD. За время существования компания обслужила более 1 млн. клиентов, причем только в прошлом году было выполнено более 800 тыс. заказов.

Сегодня «21 vek» выполняет более 1 тысячи заказов в сутки и продает каждый седьмой холодильник и стиральную машину в стране. В ассортименте онлайн-­гипермаркета свыше 9 тыс. товарных позиций, получаемых более чем от 800 иностранных и отечественных поставщиков. Оптимальные условия поставок обеспечиваются благодаря прямым отношениям с производителями.

ИНВЕСТИЦИИ «Зубр Капитала» свидетельствуют, что у компании и в целом у электронной торговли имеется серьезный потенциал развития. Для проведения due diligence фонд привлек международных экс­пертов, чтобы оценить маркетинг и стратегию компании, выявить направления развития и точки дополнительного роста. По оценке этих специалистов, у «21 vek» лучшая логистика в Беларуси, но и ее можно улучшить. Высокую оценку получили клиентская база и IT-инфраструктура компании, хотя в ней помимо преимуществ нашли некоторые риски. В итоге было принято решение сформировать в компании новую 3-уровневую систему корпоративного управления западного образца. Она призвана защитить интересы миноритария – инвестора фонда, а также упорядочить алгоритм принятия решений, повысить их качество, не снижая скорости, усилить устойчивость компании в процессе роста.

Чтобы за 5 лет увеличить втрое выручку и стоимость компании, ее руководство со­вместно с инвестором работает над моделью роста на ближайшие годы, рассказал соучредитель и заместитель управляющего по логистике и работе с поставщиками «21 vek» Иван Плюгачев. Планируется при­влечь международных консультантов, которые пред­ставят свое мнение об альтернативах развития. В результате через 5–6 месяцев появятся новые бизнес-­план и стратегия.

Важные преобразования ожидаются и в системе управления. Предполагается расширить пол­номочия руководителей подразделений, дать им больше самостоятельности и возможностей, чтобы управлять ростом, масштабировать процессы и работать над их эффективностью, рассказал И. Плюгачев. Также компания планирует стать ближе к потребителям в регионах. Уже в следующем году доставка в любую точку страны должна обеспечиваться на следующий день после принятия заказа.

Еще 12 лет назад популярность интернет-торговли была минимальной, магазины не имели понятия о клиентоориентированности, вспоминает соучредитель и управляющий «21 vek» Сергей Вайнилович. Поэтому легко было находить слабые места конкурентов. Зная, как удовлетворить потребности клиентов, удавалось сформировать у них привычку покупок в интернете – удобных и «лишенных стресса». Специализируясь изначально на бытовой технике и электронике, компания положила в основу стратегии развитие ассортимента и увеличение повторности покупок. Продолжаются инвестиции в автоматизацию процессов, CRM-, ERP-­системы, в развитие бренда в регионах и товарных категорий.

ПО МНЕНИЮ С. Вайниловича, «21 vek» принесет инвесторам ожидаемую доходность. При этом задача роста капитализации решается не только финансовыми ресурсами, но и совершенствованием структуры уп­равления, бизнес-процессов и стандартов отчетности. «Мы дол­гое время развивались интуитивно, а фонд «Зубр Капитал» накопил компетенции по развитию бизнесов, экспертизу. Это и должно помочь нам увеличить нашу стоимость, – говорит уп­равляющий. – Банки дают «бес­толковые» деньги, а инвестор – «умные», которые стоят дороже».

Владельцы «21 vek» полагают, что прямые инвестиции дают более стабильный и долгосрочный эффект, чем кредиты. Однако если торговля, в т.ч. электронная, привлекает в Беларуси ин­весторов, то другим отраслям по-­прежнему трудно рассчитывать на приход частного капитала.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА