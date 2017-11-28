Криминальные схемы ЖКХ

Подозреваемыми оказались руководители ряда государственных организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, а также должностные лица частных предприятий. В отношении злоумышленников возбуждено более 50 уголовных дел по фактам злоупотребления служебными полномочиями, превышения власти или служебных полномочий, взяточничества.

Злоумышленники закупали технологическое оборудование по завышенной стоимости с нарушением действующего законодательства. Это привело к нерациональному расходованию бюджетных и собственных средств коммунальных предприятий, и, соответственно, причинило значительный ущерб государству.

Под уголовное преследование попали уже бывшие руководители более чем 20 предприятий, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, со всей республики. Подозреваемые за незаконные вознаграждения принимали решения о закупках оборудования у фирм-посредников по завышенной в 3–10 раз стоимости. Видимость законности сделок придавала их регистрация аффилированными компаниями, предлагавшими купить такое же оборудование, но еще дороже. Но «такая предприимчивость не позволила ввести в заблуждение оперативников БЭП», отмечается в пресс-релизе.

По отдельным предприятиям в настоящее время проводятся доследственные проверки, по результатам которых будет принято решение согласно уголовно-процессуальному законодательству, сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева. По ее словам, с начала года в сфере ЖКХ учтено в 5,5 раз больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 88,2% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Чаще всего выявляются факты хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК), взяточничества (ст. 430 УК), злоупотреблений служебными полномочиями (ст. 424 УК), превышения власти или служебных полномочий (ст. 426 УК), служебные подлоги (ст. 427 УК).

В ГУБЭП МВД отметили, что оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений со стороны должностных лиц ЖКХ, в т.ч. совершаемых в ходе модернизации, капитальных и текущих ремонтов жилого фонда, а также при осуществлении закупок за счет бюджетных и собственных средств организаций и предприятий отрасли, проводятся ежедневно.

В первую очередь, проверки направлены на установление фактов принятия решений с коррупционными рисками, необоснованного финансирования и оказания господдержки, лоббирования интересов физических лиц и коммерческих организаций.