Кредитование в сентябре

КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в сентябре выросло на 1,7% по сравнению с августом, до 37,55 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – осталось на уровне 19,1 млрд. USD. В целом за 9 месяцев т.г. объем выданных кредитов увеличился на 4,7%. При этом кредитный портфель банков увеличился с начала года на 2,6% (в т.ч. в сентябре – на 1%), до 40,49 млрд. BYN.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов вырос на 9,3%, до 18,3 млрд. BYN (в т.ч. в сентябре – на 2,6%), а валютных – сократился на 2,4%, в т.ч. в сентябре – на 0,4%, до эквивалента 22,15 млрд. BYN (11,29 млн. USD).

По состоянию на 1 октября т.г. частным предприятиям выданы кредиты на сумму 12,24 млрд. BYN (что на 1,6% больше, чем месяцем ранее, и на 3,2% – с начала года), госпредприятиям – 15,66 млрд. (+1,3% в сентябре и снижение на 0,7% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,38 млрд. (+4,4% в сентябре и +28,6% за 8 месяцев), населению – 8,27 млрд. BYN (рост на 2,3% и 15,6% соответственно). Таким образом, потребительское кредитование продолжает расти.

ТРЕБОВАНИЯ банков и Банка развития к экономике в целом за 9 месяцев т.г. увеличились на 4,9%, в т.ч. в сентябре – на 1,9%, до 39,2 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам выросли с начала года на 1%, до 27,9 млрд. BYN (+1,4% за сентябрь). Уменьшение курса доллара в сентябре технически немного повысило объем рублевого эквивалента валютного кредитования, которое в долларовом эквиваленте уменьшилось, тогда как в рублях оно растет во всех сегментах, особенно по физическим лицам. Кредитование юрлиц в валюте уменьшилось с начала года на 2,6%, хотя в сентябре оно выросло на 0,2%, до 18,56 млрд. BYN в рублевом эквиваленте, а кредитование в рублях выросло на 9,2% за 9 месяцев, в т.ч. в сентябре – на 4%, до 9,3 млрд. BYN.

Требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 27%, в т.ч. в сентябре – на 4,7%, до 4,43 млрд. BYN, а в валюте – снизились на 6,7%, до 7,8 млрд. BYN (-0,04% в сентябре) или в долларовом эквиваленте – до 3,98 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в рублях уменьшилась с начала года на 3,1%, до 4,9 млрд. BYN (+3,3% в сентябре), а в валюте – повысились на 0,5%, до 10,7 млрд. BYN (5,47 млрд. USD). Кредитование юрлиц в валюте в целом уменьшилось с начала года на 2,6%.

Требования банков к физлицам за 9 месяцев т.г. выросли на 15,6% (в т.ч. в сентябре – на 2,3%) и на 1 октября т.г. составили 8269 млн. BYN, а в валюте сократились на 20,1%, до 55,3 млн. BYN в эквиваленте. Основную долю в кредитном портфеле физлиц составляет задолженность по кредитам, предоставленным на финансирование недвижимо­сти, – 69,1%. С начала года эта задолженность возросла на 5,1%, до 5710,6 млн. BYN, в т.ч. за сентябрь – на 1%.

В общем объеме доля краткосрочных кредитов в сентябре выросла на 0,3 п.п., до 25,9%, а долгосрочных соответственно на столько же снизилась и составила 74,1%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 41,7% кредитов, частных компаний – 32,6%, небанковских финансовых организаций – 3,7%, физлиц – 22%.

ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле в сентябре повысилась на 0,2 п.п. и составила 4,7%, а их общая сумма выросла за 9 месяцев на 32,4%, в т.ч. в сентябре – на 4,5%, до 1891,9 млн. BYN. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 86,2%, а просроченной задолженности – сократилась с 33,3 до 13,8%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 октября составили 214,2 млн. BYN, сократившись на 65,6% за год, в т.ч. в сентябре – на 12%, а валютные – 820 млн. USD, увеличившись в сентябре на 7,2%, а за год – на 69,8%.

У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 2,3%, до 34,2 млн. BYN (+0,6% за сентябрь), а валютная – на 18,8%, до 6,3 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили на 1 октября 46,5 млн. BYN в эквиваленте, что на 6,4% меньше, чем на 1 января т.г.

Подготовил Константин АЛЕХИН