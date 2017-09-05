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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Банки и расчеты
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Кредитование в июле: осторожный рост

05.09.2017

В июле темпы роста кредитования несколько замедлились, особенно в корпоративном сегменте. Потребительское кредитование сохраняет активность. Объем проблемных кредитов продолжает расти, что заставляет банки чаще соглашаться на их пролонгирование.

Активы банковской системы за 7 месяцев т.г. сократились на 1,8%, в т.ч. за июль – на 06%, до 63,3 млрд. BYN. При этом рублевая часть активов уменьшилась в июле на 0,1%, до 26,4 млрд. BYN, а валютная – на 0,9%, до 36,9 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 6,9%, валютная – сократилась на 7,2%.

КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в июле выросло на 1,4% по сравнению с июнем, до 36,63 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – на 0,3 млрд., до 18,9 млрд. USD. В целом за 7 месяцев т.г. объем выданных кредитов увеличился на 2,2%. При этом кредитный портфель банков увеличился с начала года на 0,4% (в т.ч. в июле – рост на 4,4%), до 39,6 млрд. BYN.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов вырос на 3,2%, до 17,3 млрд. BYN (в июле наблюдалось снижение на 0,1%), а валютных – сократился на 1,6%, до эквивалента 22,33 млрд. BYN (11,54 млн. USD) при росте в июле на 1%.

При этом на 1 августа т.г. частным предприятиям выданы кредиты на сумму 12,04 млрд. BYN (что на 2,6% больше, чем месяцем ранее, и на 1,5% – с начала года), госпредприятиям – 15,39 млрд. (снижение на 0,7% в июле и на 2,3% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,33 млрд. (+10,1% в июле и +23,9% за 7 месяцев), населению – 7,87 млрд. BYN (рост на 2,2% и 9,9% соответственно). Таким образом, смягчение требований существенно активизировало по­требительское кредитование.

В целом требования банков и Банка развития к экономике за 7 месяцев т.г. увеличились на 2,1%, в т.ч. в июле – на 1,3%, до 38,15 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились с начала года на 0,7%, до 27,43 млрд. BYN (+0,7% за июль). При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 17,6%, до 4,1 млрд. BYN (-0,7% в июле), в валюте – снизились на 5,2%, до 7,94 млрд. BYN (+1,8% в июле), или в долларовом эквиваленте – до 4,1 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в рублях сократилась с начала года на 8,6%, до 4,63 млрд. BYN (-2,4% в июле), а в валюте – повысилась на 0,6%, до 10,76 млрд. BYN (5,56 млрд. USD). Кредитование юрлиц в валюте в целом уменьшилось с начала года на 1,9%.

Требования банков к физлицам за 7 месяцев т.г. выросли на 9,9% (в т.ч. в июле – на 2,2%) и на 1 августа т.г. составили 787 млрд. BYN, а в валюте сократились на 15,3%, до 58,1 млн. BYN в эквиваленте.

В общем объеме доля кратко­срочных кредитов в июле повысилась на 0,1 п.п. до 25,7%, а долгосрочных соответственно на столько же снизилась и составила 74,3%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 42% кредитов, частных компаний – 32,9%, небанковских финансовых организаций – 3,6%, физ­лиц – 21,5%.

ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и про­сроченных) в кредитном пор­тфеле в июле выросла на 0,1 п.п. и составила 4,8%, а их общая сумма выросла за 7 месяцев на 33,9%, до 1912,6 млн. BYN. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 82,1%, просроченной – сократилась с 33,3 до 17,9%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 августа составили 305,8 млн. BYN, сократившись на 45,6% за год, в т.ч. в июле – на 14,1%, а валютные – 795 млн. USD, увеличившись в июле на 7,1%, за год – на 64,7%.

У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 4,2%, до 34,4 млн. BYN (-0,9% за июль), валютная – на 15,4%, до 6,7 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 47,3 млн. BYN в эквиваленте, что на 8,5% меньше, чем на 1 января т.г. Между тем, по данным Белстата, задолженность предприятий по кредитам и займам за 6 месяцев т.г. выросла на 4,7%, а просроченная задолженность по ним – на 14,4% и достигла 4,9% всей задолженности по кредитам и займам.

В отраслевом разрезе глав­ными получателями кредитов являются предприятия обрабатывающей промышлен­ности (52,5% общей суммы задолженности), торговли (17%) и сельского хозяйства (8,5%). Но по объемам выдачи кредитов в текущем году картина не­сколько иная: на долю обрабатывающей промышленности приходится 43,6%, торговли – 33,3%, сельского хозяйства – всего 2,2%. Портфель кредитной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за год сократился на 7,2% и на 1 августа составил 8025,6 млн. BYN.

СТАВКИ кредитного рынка в июле продолжили медленное снижение, тогда как ставки депозитов остановились. Так, ставки по рублевым кредитам юрлиц снизились на 5%,  а по валютным изменялись разнонаправленно: +/-7%. Крат­косрочные рублевые кредиты для физлиц подешевели на 8%, долгосрочные – на 6%. При сохранении тре­нда ставки по новым долгосрочным руб­левым кредитам в сентябре–­октябре уменьшатся до 11–13% годовых. Это сразу отразилось на средневзвешенном спрэде доходности кредитов (см. таблицу).

                                                                                                                                                                                           Таблица

Кредиты

Средние ставки, % годовых

Изменение, в п.п.

01.07.2016

01.06.2017

01.07.2017

за месяц

за год

Юридические лица

Краткосрочные рублевые

23,3

13,5

12,8

-0,7

-10,5

Долгосрочные рублевые

22,1

12,8

12,4

-0,4

-9,7

Краткосрочные валютные

8,7

6,7

6,2

-0,5

-2,5

Долгосрочные валютные

8,9

7,1

7,6

0,5

-1,3

Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам

12,5

7,5

7,3

-0,2

-5,2

Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам

7,7

7,3

8,2

0,9

0,5

Спрэд по краткосрочным валютным кредитам

6,1

4,9

4,2

-0,7

-1,9

Спрэд по долгосрочным валютным кредитам

4,8

5,5

5

-0,5

0,2

Физические лица

Краткосрочные рублевые

24,1

13,7

12,6

-1,1

-11,5

Долгосрочные рублевые

21,2

14

13,1

-0,9

-8,1

Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам

6,7

7

6,8

-0,2

0,1

Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам

2,2

3,7

3,7

0

1,5

Средневзвешенный спрэд

5,6

5,49

5,32

-0,17

-0,28

Автор публикации: Константин АЛЕХИН

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