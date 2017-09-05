Кредитование в июле: осторожный рост

В июле темпы роста кредитования несколько замедлились, особенно в корпоративном сегменте. Потребительское кредитование сохраняет активность. Объем проблемных кредитов продолжает расти, что заставляет банки чаще соглашаться на их пролонгирование.

Активы банковской системы за 7 месяцев т.г. сократились на 1,8%, в т.ч. за июль – на 06%, до 63,3 млрд. BYN. При этом рублевая часть активов уменьшилась в июле на 0,1%, до 26,4 млрд. BYN, а валютная – на 0,9%, до 36,9 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 6,9%, валютная – сократилась на 7,2%.

КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в июле выросло на 1,4% по сравнению с июнем, до 36,63 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – на 0,3 млрд., до 18,9 млрд. USD. В целом за 7 месяцев т.г. объем выданных кредитов увеличился на 2,2%. При этом кредитный портфель банков увеличился с начала года на 0,4% (в т.ч. в июле – рост на 4,4%), до 39,6 млрд. BYN.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов вырос на 3,2%, до 17,3 млрд. BYN (в июле наблюдалось снижение на 0,1%), а валютных – сократился на 1,6%, до эквивалента 22,33 млрд. BYN (11,54 млн. USD) при росте в июле на 1%.

При этом на 1 августа т.г. частным предприятиям выданы кредиты на сумму 12,04 млрд. BYN (что на 2,6% больше, чем месяцем ранее, и на 1,5% – с начала года), госпредприятиям – 15,39 млрд. (снижение на 0,7% в июле и на 2,3% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,33 млрд. (+10,1% в июле и +23,9% за 7 месяцев), населению – 7,87 млрд. BYN (рост на 2,2% и 9,9% соответственно). Таким образом, смягчение требований существенно активизировало по­требительское кредитование.

В целом требования банков и Банка развития к экономике за 7 месяцев т.г. увеличились на 2,1%, в т.ч. в июле – на 1,3%, до 38,15 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились с начала года на 0,7%, до 27,43 млрд. BYN (+0,7% за июль). При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 17,6%, до 4,1 млрд. BYN (-0,7% в июле), в валюте – снизились на 5,2%, до 7,94 млрд. BYN (+1,8% в июле), или в долларовом эквиваленте – до 4,1 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в рублях сократилась с начала года на 8,6%, до 4,63 млрд. BYN (-2,4% в июле), а в валюте – повысилась на 0,6%, до 10,76 млрд. BYN (5,56 млрд. USD). Кредитование юрлиц в валюте в целом уменьшилось с начала года на 1,9%.

Требования банков к физлицам за 7 месяцев т.г. выросли на 9,9% (в т.ч. в июле – на 2,2%) и на 1 августа т.г. составили 787 млрд. BYN, а в валюте сократились на 15,3%, до 58,1 млн. BYN в эквиваленте.

В общем объеме доля кратко­срочных кредитов в июле повысилась на 0,1 п.п. до 25,7%, а долгосрочных соответственно на столько же снизилась и составила 74,3%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 42% кредитов, частных компаний – 32,9%, небанковских финансовых организаций – 3,6%, физ­лиц – 21,5%.

ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и про­сроченных) в кредитном пор­тфеле в июле выросла на 0,1 п.п. и составила 4,8%, а их общая сумма выросла за 7 месяцев на 33,9%, до 1912,6 млн. BYN. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 82,1%, просроченной – сократилась с 33,3 до 17,9%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 августа составили 305,8 млн. BYN, сократившись на 45,6% за год, в т.ч. в июле – на 14,1%, а валютные – 795 млн. USD, увеличившись в июле на 7,1%, за год – на 64,7%.

У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 4,2%, до 34,4 млн. BYN (-0,9% за июль), валютная – на 15,4%, до 6,7 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 47,3 млн. BYN в эквиваленте, что на 8,5% меньше, чем на 1 января т.г. Между тем, по данным Белстата, задолженность предприятий по кредитам и займам за 6 месяцев т.г. выросла на 4,7%, а просроченная задолженность по ним – на 14,4% и достигла 4,9% всей задолженности по кредитам и займам.

В отраслевом разрезе глав­ными получателями кредитов являются предприятия обрабатывающей промышлен­ности (52,5% общей суммы задолженности), торговли (17%) и сельского хозяйства (8,5%). Но по объемам выдачи кредитов в текущем году картина не­сколько иная: на долю обрабатывающей промышленности приходится 43,6%, торговли – 33,3%, сельского хозяйства – всего 2,2%. Портфель кредитной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за год сократился на 7,2% и на 1 августа составил 8025,6 млн. BYN.

СТАВКИ кредитного рынка в июле продолжили медленное снижение, тогда как ставки депозитов остановились. Так, ставки по рублевым кредитам юрлиц снизились на 5%, а по валютным изменялись разнонаправленно: +/-7%. Крат­косрочные рублевые кредиты для физлиц подешевели на 8%, долгосрочные – на 6%. При сохранении тре­нда ставки по новым долгосрочным руб­левым кредитам в сентябре–­октябре уменьшатся до 11–13% годовых. Это сразу отразилось на средневзвешенном спрэде доходности кредитов (см. таблицу).

Таблица

Кредиты Средние ставки, % годовых Изменение, в п.п. 01.07.2016 01.06.2017 01.07.2017 за месяц за год Юридические лица Краткосрочные рублевые 23,3 13,5 12,8 -0,7 -10,5 Долгосрочные рублевые 22,1 12,8 12,4 -0,4 -9,7 Краткосрочные валютные 8,7 6,7 6,2 -0,5 -2,5 Долгосрочные валютные 8,9 7,1 7,6 0,5 -1,3 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 12,5 7,5 7,3 -0,2 -5,2 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам 7,7 7,3 8,2 0,9 0,5 Спрэд по краткосрочным валютным кредитам 6,1 4,9 4,2 -0,7 -1,9 Спрэд по долгосрочным валютным кредитам 4,8 5,5 5 -0,5 0,2 Физические лица Краткосрочные рублевые 24,1 13,7 12,6 -1,1 -11,5 Долгосрочные рублевые 21,2 14 13,1 -0,9 -8,1 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 6,7 7 6,8 -0,2 0,1 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам 2,2 3,7 3,7 0 1,5 Средневзвешенный спрэд 5,6 5,49 5,32 -0,17 -0,28

Автор публикации: Константин АЛЕХИН