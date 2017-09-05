Банки и расчеты
Кредитование в июле: осторожный рост
В июле темпы роста кредитования несколько замедлились, особенно в корпоративном сегменте. Потребительское кредитование сохраняет активность. Объем проблемных кредитов продолжает расти, что заставляет банки чаще соглашаться на их пролонгирование.
Активы банковской системы за 7 месяцев т.г. сократились на 1,8%, в т.ч. за июль – на 06%, до 63,3 млрд. BYN. При этом рублевая часть активов уменьшилась в июле на 0,1%, до 26,4 млрд. BYN, а валютная – на 0,9%, до 36,9 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 6,9%, валютная – сократилась на 7,2%.
КРЕДИТОВАНИЕ секторов экономики в июле выросло на 1,4% по сравнению с июнем, до 36,63 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте – на 0,3 млрд., до 18,9 млрд. USD. В целом за 7 месяцев т.г. объем выданных кредитов увеличился на 2,2%. При этом кредитный портфель банков увеличился с начала года на 0,4% (в т.ч. в июле – рост на 4,4%), до 39,6 млрд. BYN.
Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов вырос на 3,2%, до 17,3 млрд. BYN (в июле наблюдалось снижение на 0,1%), а валютных – сократился на 1,6%, до эквивалента 22,33 млрд. BYN (11,54 млн. USD) при росте в июле на 1%.
При этом на 1 августа т.г. частным предприятиям выданы кредиты на сумму 12,04 млрд. BYN (что на 2,6% больше, чем месяцем ранее, и на 1,5% – с начала года), госпредприятиям – 15,39 млрд. (снижение на 0,7% в июле и на 2,3% с начала года), небанковским финансовым организациям – 1,33 млрд. (+10,1% в июле и +23,9% за 7 месяцев), населению – 7,87 млрд. BYN (рост на 2,2% и 9,9% соответственно). Таким образом, смягчение требований существенно активизировало потребительское кредитование.
В целом требования банков и Банка развития к экономике за 7 месяцев т.г. увеличились на 2,1%, в т.ч. в июле – на 1,3%, до 38,15 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились с начала года на 0,7%, до 27,43 млрд. BYN (+0,7% за июль). При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли с начала года на 17,6%, до 4,1 млрд. BYN (-0,7% в июле), в валюте – снизились на 5,2%, до 7,94 млрд. BYN (+1,8% в июле), или в долларовом эквиваленте – до 4,1 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в рублях сократилась с начала года на 8,6%, до 4,63 млрд. BYN (-2,4% в июле), а в валюте – повысилась на 0,6%, до 10,76 млрд. BYN (5,56 млрд. USD). Кредитование юрлиц в валюте в целом уменьшилось с начала года на 1,9%.
Требования банков к физлицам за 7 месяцев т.г. выросли на 9,9% (в т.ч. в июле – на 2,2%) и на 1 августа т.г. составили 787 млрд. BYN, а в валюте сократились на 15,3%, до 58,1 млн. BYN в эквиваленте.
В общем объеме доля краткосрочных кредитов в июле повысилась на 0,1 п.п. до 25,7%, а долгосрочных соответственно на столько же снизилась и составила 74,3%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 42% кредитов, частных компаний – 32,9%, небанковских финансовых организаций – 3,6%, физлиц – 21,5%.
ДОЛЯ проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле в июле выросла на 0,1 п.п. и составила 4,8%, а их общая сумма выросла за 7 месяцев на 33,9%, до 1912,6 млн. BYN. При этом доля пролонгированной задолженности выросла с 66,7% на начало года до 82,1%, просроченной – сократилась с 33,3 до 17,9%. В частности, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 августа составили 305,8 млн. BYN, сократившись на 45,6% за год, в т.ч. в июле – на 14,1%, а валютные – 795 млн. USD, увеличившись в июле на 7,1%, за год – на 64,7%.
У физлиц проблемная задолженность в рублях за год снизилась на 4,2%, до 34,4 млн. BYN (-0,9% за июль), валютная – на 15,4%, до 6,7 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 47,3 млн. BYN в эквиваленте, что на 8,5% меньше, чем на 1 января т.г. Между тем, по данным Белстата, задолженность предприятий по кредитам и займам за 6 месяцев т.г. выросла на 4,7%, а просроченная задолженность по ним – на 14,4% и достигла 4,9% всей задолженности по кредитам и займам.
В отраслевом разрезе главными получателями кредитов являются предприятия обрабатывающей промышленности (52,5% общей суммы задолженности), торговли (17%) и сельского хозяйства (8,5%). Но по объемам выдачи кредитов в текущем году картина несколько иная: на долю обрабатывающей промышленности приходится 43,6%, торговли – 33,3%, сельского хозяйства – всего 2,2%. Портфель кредитной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за год сократился на 7,2% и на 1 августа составил 8025,6 млн. BYN.
СТАВКИ кредитного рынка в июле продолжили медленное снижение, тогда как ставки депозитов остановились. Так, ставки по рублевым кредитам юрлиц снизились на 5%, а по валютным изменялись разнонаправленно: +/-7%. Краткосрочные рублевые кредиты для физлиц подешевели на 8%, долгосрочные – на 6%. При сохранении тренда ставки по новым долгосрочным рублевым кредитам в сентябре–октябре уменьшатся до 11–13% годовых. Это сразу отразилось на средневзвешенном спрэде доходности кредитов (см. таблицу).
Таблица
|
Кредиты
|
Средние ставки, % годовых
|
Изменение, в п.п.
|
01.07.2016
|
01.06.2017
|
01.07.2017
|
за месяц
|
за год
|
Юридические лица
|
Краткосрочные рублевые
|
23,3
|
13,5
|
12,8
|
-0,7
|
-10,5
|
Долгосрочные рублевые
|
22,1
|
12,8
|
12,4
|
-0,4
|
-9,7
|
Краткосрочные валютные
|
8,7
|
6,7
|
6,2
|
-0,5
|
-2,5
|
Долгосрочные валютные
|
8,9
|
7,1
|
7,6
|
0,5
|
-1,3
|
Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам
|
12,5
|
7,5
|
7,3
|
-0,2
|
-5,2
|
Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам
|
7,7
|
7,3
|
8,2
|
0,9
|
0,5
|
Спрэд по краткосрочным валютным кредитам
|
6,1
|
4,9
|
4,2
|
-0,7
|
-1,9
|
Спрэд по долгосрочным валютным кредитам
|
4,8
|
5,5
|
5
|
-0,5
|
0,2
|
Физические лица
|
Краткосрочные рублевые
|
24,1
|
13,7
|
12,6
|
-1,1
|
-11,5
|
Долгосрочные рублевые
|
21,2
|
14
|
13,1
|
-0,9
|
-8,1
|
Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам
|
6,7
|
7
|
6,8
|
-0,2
|
0,1
|
Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам
|
2,2
|
3,7
|
3,7
|
0
|
1,5
|
Средневзвешенный спрэд
|
5,6
|
5,49
|
5,32
|
-0,17
|
-0,28
Автор публикации: Константин АЛЕХИН