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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Кредитный договор и договор залога

14.04.2017

Между банком-кредитодателем и кредитополучателем (залогодателем) заключен кредитный договор, а также в обеспечение исполнения обязательств по нему договора залога движимой вещи.

В договоре залога идентифицировано обеспечиваемое им обязательство по погашению основной суммы кредита, но не конкретизировано обязательство по уплате процентов за пользование кредитом.

Свидетельствует ли данное обстоятельство о незаключенности договора залога?

В соответствии со ст. 137 БК по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. В силу ст. 147 БК исполнение обязательств по кредитному договору может обес...

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