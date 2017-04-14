Кредитный договор и договор залога

Между банком-кредитодателем и кредитополучателем (залогодателем) заключен кредитный договор, а также в обеспечение исполнения обязательств по нему договора залога движимой вещи.

В договоре залога идентифицировано обеспечиваемое им обязательство по погашению основной суммы кредита, но не конкретизировано обязательство по уплате процентов за пользование кредитом.

Свидетельствует ли данное обстоятельство о незаключенности договора залога?

В соответствии со ст. 137 БК по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. В силу ст. 147 БК исполнение обязательств по кредитному договору может обес...