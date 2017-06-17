Координационный план проверок на II полугодие 2017 года опубликован

План проверок на II полугодие 2017 года опубликован на официальном сайте Комитета государственного контроля. Всего в республике за 6 месяцев проверяющие посетят почти 10 тыс. субъектов хозяйствования.

В план контрольной (надзорной) деятельности включены проверки МНС, Генпрокуратуры, Минтруда и соцзащиты, Белстата, Минздрава, Минэнерго, Минфина, ГТК, Минприроды, МЧС, МВД, Минтранса, Министерства связи и информатизации, Минсельхозпрода, Минпрома, Госкомимущества, Госстандарта, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Мингорисполкома и облисполкомов. Свои подведомственные организации проверят МИД, Управление делами Президента, концерны, РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (БООР) и ДОСААФ.

В Минске будет проверено 1575 организаций и индивидуальных предпринимателей, в Брестской области 1447, Витебской – 1220, Гомельской – 1560, Гродненской – 1100, Минской – 1353, Могилевской – 1717.

Напомним, проверки включаются в координационные планы в зависимости от отнесения проверяемого субъекта к высокой, средней или низкой группе риска, а также на основании решения или поручения Президента, в соответствии с которым деятельность конкретного проверяемого субъекта подлежит проверке.

При отнесении проверяемых субъектов к высокой группе риска их проверки назначаются не чаще 1 раза в течение календарного года. При этом если по результатам плановой проверки не найдены нарушения, следующая плановая проверка этого субъекта назначается данным контролирующим (надзорным) органом не ранее чем через 2 года.

Субъектов, отнесенных к средней группе риска, могут проверять не чаще 1 раза в 3 года, а отнесенных к низкой группе риска – не чаще 1 раза в 5 лет.