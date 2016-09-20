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№72 (1979) от 20.09.2016

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Консультации

Контрольные знаки на одежду из меха: соблюдаем порядок

20.09.2016

В РБ с 20.03.2016 г., а на таможенной территории ЕАЭС – с 12.08.2016 г. введена маркировка одежды из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками (далее – контрольные знаки). Порядок нанесения контрольных знаков на такую одежду определен в подп. 2.1.22 п. 2 постановления МНС от 9.08.2011 № 32 «О некоторых вопросах маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками» и отличается в зависимости от основы, из которой изготовлен контрольный знак.

Поскольку в ходе визуального осмотра торговых объектов Беларуси, осуществляющих розничную торговлю меховыми изделиями, установлены факты нанесения контрольных знаков в нарушение установленного порядка, управление электронных систем контроля реализации товаров главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС напоминает о способах крепления контрольных знаков и ответственности за нарушение указанного порядка.

Контрольный знак на текстильной основе

Такой знак крепится на меховом изделии путем вшивания машинным способом непосредственно в конструктивный шов изделия с внутренней стороны (изнанки) товара, при этом полн...

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