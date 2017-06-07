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Контролеры проверят распределение союзных пошлин

07.06.2017

Представители высших органов финансового контроля государств-членов ЕАЭС проверяют в Минске распределение ввозных таможенных пошлин, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля РБ.

Представители высших органов финансового контроля Армении, Казахстана, Кыргызстана и России прибыли в Минск для проведения совместной проверки соблюдения Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). Здесь к ним присоединятся работники Комитета госконтроля Беларуси. 

В течение 9 дней представители этих органов будут изучать необходимые документы в Минфине РБ. Главный вопрос – соблюдение уполномоченными органами стран ЕАЭС в прошлом году установленных для каждого из государств нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Данная проверка проводится ежегодно поочередно в каждой из стран союза с участием представителей всех высших органов финансового контроля. В нынешнем году вопросы распределения сумм ввозных таможенных пошлин уже изучены в Армении. 

Напомним, согласно п.12 Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) предусмотрено их перечисление в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС. В прошлом году были установлены следующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин: Армения – 1,11%, Беларусь – 4,56%, Казахстан – 7,11%, Кыргызстан – 1,9%, Российская Федерация – 85,32%.

Согласно Закону «О республиканском бюджете на 2017 год», в белорусскую казну должны поступить ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от государств - членов ЕАЭС в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе на сумму 831,6 млн. BYN.

Итоги контрольных мероприятий будут подведены в конце года на совместном заседании коллегий и уполномоченных лиц высших органов финансового контроля пяти стран. По итогам прошлогодней проверки в Минфине РБ не было выявлено нарушений. Проверяющие признали, что Беларусь полностью соблюдает порядок распределения ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.

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