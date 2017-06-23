Контроль санкционных товаров на границе с РФ

При въезде на территорию РФ с грузами, подлежащими быстрой порче, транспортные средства белорусских перевозчиков обязаны проходить фитосанитарный и ветеринарный контроль в пунктах предварительного уведомления (ППУ).

В каких случаях необходимо проходить ППУ на российской границе? Не противоречит ли наличие ППУ, осуществляющего проверку грузов таможенного союза (произведенных либо выпущенных в свободное обращение на территории Союза), Договору о Евразийском экономическом союзе?

Пункты предварительного уведомления организованы российской стороной на основании указов Президента РФ от 6.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (далее – Указ № 560) и от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На ППУ осуществляется проверка на предмет выявления с...