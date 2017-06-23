Скачать свежий номер газеты

№46 (2053) от 23.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9219 руб.

2.1404 руб.

Р (100)

3.2062 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Транспорт

Контроль санкционных товаров на границе с РФ

23.06.2017

При въезде на территорию РФ с грузами, подлежащими быстрой порче, транспортные средства белорусских перевозчиков обязаны проходить фитосанитарный и ветеринарный контроль в пунктах предварительного уведомления (ППУ).

В каких случаях необходимо проходить ППУ на российской границе? Не противоречит ли наличие ППУ, осуществляющего проверку грузов таможенного союза (произведенных либо выпущенных в свободное обращение на территории Союза), Договору о Евразийском экономическом союзе?

Пункты предварительного уведомления организованы российской стороной на основании указов Президента РФ от 6.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (далее – Указ № 560) и от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На ППУ осуществляется проверка на предмет выявления с...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit