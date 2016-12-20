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22 декабря 2016 года

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Консультации

Контракт и зарплата работницы с ребенком

20.12.2016

У работницы в период отпуска по уходу за ребенком заканчивается 5-летний срок контракта, при этом у нее изменился стаж работы, исходя из которого устанавливаются оклад и надбавки. Как продлить контракт и как установить размеры выплат, если работница не выходит на работу из социального отпуска?

Согласно п. 2 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» (далее – Указ № 180) при заключении контракта с работником, трудовой договор с которым был заключен на неопределенный срок, продлении либо заключении нового контракта, кроме случаев, предусмотренных в ч.ч. 2 и 3 п. 2 Указа № 180, срок его действия определяется с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу), – не менее чем до окончания указанных отпусков.

Наниматель с согласия матери...

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