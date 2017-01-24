Консультанты ответят по-английски

С 1 января 2017 г. в Великобритании вступили в силу нормы, позволяющие налагать суровые административные взыскания на тех, кто помогает уклоняться от налогов и не соблюдать налоговое законодательство другим лицам.

К лицам, способствующим уклонению от налогов, были отнесены бухгалтеры, аудиторы, юристы, финансовые кон­сультанты, посредники, агенты по регистрации компаний, бан­ки, трастовые управляющие, иные лица, предоставляющие услуги в отношении налоговых последствий коммерческих опе­раций и разрабатывающие или помогающие в разработке, про­движении и продаже способов избежания налогов. В законе указывается, что, когда конечные пользователи схем получают соответствующую кон­сультацию (чаще всего от юри­стов), непосредственное ис­полнение схемы заказывается стороной, имеющей непосредственный финансовый ин­терес в таких схемах. Особое внимание в документе налоговый орган уделяет адвокатам, разрабатывающим и пред­лагающим способы ухода от налогов.

Теперь налоговый орган может штрафовать всех, кто предоставляет услуги планирования, консультирования и другие профессиональные услуги для уклонения от налогов или физически перемещает сред­ства в оффшоры. Размер штрафа составляет 100% от неуплаченной суммы налога или 3000 фун­тов, в зависимости от того, какая из сумм больше. Кроме того, имя провинившегося кон­сультанта будет предано ог­ласке.

В связи с новыми санкциями профессиональные ассоциации рекомендуют специалистам, кон­сультирующим клиентов по вопросам британского налогообложения, придерживаться ру­ководства профессионального поведения в отношении налогообложения, разработанного специализированными организациями бухгалтеров и других профессионалов.

В этом году правительство Великобритании также планирует ввести в законодательство новое уголовное правонарушение, состоящее в непредотвращении содействия уклонению от налогов. Компания будет нести ответственность, если фи­зическое лицо, действующее от его имени (в качестве сотрудника или подрядчика), содействует уклонению от налогов. Ранее для применения санкций к компании необходимо было доказать, что совет директоров был в курсе и был вовлечен в содействии уклонению от налогов. Эта норма будет введена вместе с новым требованием о корректировке налоговых обязательств вследствие уклонения от налогов в прошлых периодах. Такую корректировку налогоплательщики должны будут произвести к 30 сентября 2018 г. Налогоплательщики (фи­зические и юридические лица) также должны будут уведомить налоговый орган Великобритании о наличии «оффшорного интереса», иными словами, о своих сложных оффшорных схемах с признаками механизмов для уклонения от налогов.

Начиная с 2010 г. налоговый орган Великобритании взы­скал более 130 млрд. фунтов с тех, кто уклонялся, уходил от налогов и не соблюдал налоговое законодательство, и 2,5 млрд. фунтов – с тех, кто скрывал свои доходы от налогов в оффшорах. Теперь британские власти на­строены на дальнейшее уже­сточение политики в данной сфере.

Источник: www.gov.uk