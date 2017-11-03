Конкурсная миграция как новый способ ухода от долгов

Законодательством нашей страны установлена поддержка иностранных инвесторов в форме предоставления гарантий Правительства и доступа к централизованным инвестиционным ресурсам. Всем инвесторам гарантирована равная, без какой-либо дискриминации, защита прав и законных интересов независимо от формы собственности и национального статуса – ведь привлечение иностранных инвестиций в экономику страны является сегодня важнейшей задачей.

Проанализировав случаи расторжения инвестиционных договоров в Беларуси, можно прийти к выводу о том, что основными причинами прекращения инвестиционной деятельности и незавершения сделки были:

– финансовая неспособность инвестора завершить проект, когда нерезидент с самого начала планировал выступить в роли посредника при получении инвестиционных льгот;

– изменение финансового состояния инвестора.

Растет в судах и количество дел об экономической несостоятельности (банк­ротстве) предприятий с участием иностранного капитала. Среди них немало тех, где банкротство было заранее спланировано как незаконный способ обогащения. Одновременно с числом банкротов растет и количество неплатежей в бюджет, задолженностей по обязательствам перед кредиторами. Все чаще ставится вопрос о том, как вернуть средства и имущество, предоставляемые государством по инвестиционным договорам с инвесторами, признанными в дальнейшем банкротами. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда, как кажется, и следов движения денежных средств нельзя найти, если конечными бенефициарами оказываются физические лица – нерезиденты Беларуси.

В соответствии со ст. 11 Закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», если экономическая несостоятельность (банкротство) должника – юридического лица вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или иными лицами, в т.ч. руководителем должника, имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то такие лица при недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника. У нас конкурсное производство – это процедура, осуществляемая в целях максимально возможного удо­влетворения требований кредиторов в соответствии с установленной очередностью, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации, а при невозможности проведения санации или отсутствии оснований для ее проведения – в процедуре ликвидационного производства должника.

Но если мы возьмем для изучения законодательное регулирование в сфере банкротства, например, граждан стран ЕС, то придем к выводу, что там нормы права призваны достигнуть своего рода баланса между интересами кредиторов (взыскать все и сразу) и должников (платить по возможности). Кроме этого, встречаются модели в большей степени лояльные к должнику и допускающие не просто мораторий на исполнение требований кредиторов, но и полное списание долгов.

Данное обстоятельство создает пред­посылки для появления т.н. конкурсной миграции. Это явление проявляется в том, что граждане стран, в которых законодательство требует полного погашения обязательств должника перед кредиторами, оформляют свое постоянное место жительства в странах с более «гуманными» нормами в отношении обанкротившихся субъектов экономических правоотношений. Подсудная судебная инстанция для банкротства в этом случае выбирается исходя из принципа центра основных интересов должника. Можно сказать, что в данном случае возникнет некоторое подобие «оффшорной юрисдикции» по освобождению от долговых обязательств. Безусловно, этим механизмом пользуются не чистые на руку бизнесмены.

В связи с этим хочется посоветовать отечественным кредиторам и их юридическим службам при возникновении ситуации с конкурсной миграцией учредителей обанкротившихся субъектов хозяйствования использовать опыт доказывания фиктивности места проживания должников для защиты своих экономических интересов в судебных инстанциях. Признать постоянную или временную регистрацию незаконной может только суд, и как показывает складывающаяся судебная практика, доказать факт фиктивной регистрации бывает очень непросто, однако вполне возможно. Для этого пригодятся свидетельские показания и документы, доказывающие, что должник не проживает там, где указал, и не оплачивает расходы по коммунальным платежам.

Необходимо также учитывать и то, что в ряде стран за фиктивную регистрацию физических лиц существует уголовная ответственность. Так, например, ст. 322.2 УК РФ предусматривается, что фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. RUB или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные долж­ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Кроме этого, хочется порекомендовать кредиторам не уходить от «живого» диалога с должником, если, конечно, это возможно, поскольку для выбора стратегии по возмещению убытков очень важно понять причины их возникновения. Здесь, как правило, есть три основных мотива:

– заранее спланированное преступление;

– элементарное нежелание (жад­ность) оплачивать долги и определенная уверенность в безнаказанности своей недобросовестности;

– действительное отсутствие материальных средств и перспектив в их поступлении.

Выяснив данные обстоятельства, мо­жно переходить к выбору инструментов воздействия на должника или механизмов взаимодействия с ним.

Автор публикации: Александр КОПЕЛЕВ, юрист

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 05.11.2018