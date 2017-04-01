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События
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Конкурс "Belarus ICT Start-up Award"

01.04.2017

Конкурс "Belarus ICT Start-up Award"В Беларуси объявлен конкурс "Belarus ICT Start-upAward". Мероприятие призвано дать возможности для получения инвестиций и финансирования бизнеса на ранней стадии развития.

Конкурс проводится в рамках XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017". Финал конкурса – "День инвестора" состоится 20 апреля 2017 в Минске.

К участию приглашаются стартапы, инвесторы и специалисты в различных отраслях.

Конкурс стартап-проектов «Belarus ICT Start-upAward» проводится в три этапа:

1. Отборочный тур;

2. Курс тренингов для подготовки к финальному мероприятию «День инвестора»;

2. Презентация проектов перед инвесторами в рамках «Дня инвестора».

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 апреля (включительно), регистрация осуществляется по ссылке 

На Дне Инвестора вас ожидают презентации стартапов, консультации с экспертами-предпринимателями, мастер-классы по привлечению инвестиций и финансирования, призы и много нетворкинга.

Участники, прошедшие предварительный отбор, будут проинформированы об этом не позднее 12 апреля 2017.

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