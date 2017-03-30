Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8938 руб.

2.0131 руб.

Р (100)

3.3497 руб.

Ставка рефинансирования

15.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Бюджет
Версия для печати

Кому достанутся средства инновационного фонда

30.03.2017

Постановлением Совмина от 23.03.2017 № 216 установлены объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, по распорядителям этих средств на 2017 год.

Финансирование должно обеспечивать создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий и новых услуг для Беларуси. Всего из республиканского централизованного инновационного фонда будет предоставлено почти 35 млн. BYN, из них больше половины (18,9 млн. BYN) - Национальной академии наук Беларуси.

Свыше 7 млн. BYN получит Минпром, около 2,5 млн. BYN – Минздрав, почти по 2 млн. BYN – Госстандарт и Минобразования. Кроме того, в число распорядителей  включены Минстройархитектуры, Минлесхоз, Минэнергетики, а также государственные концерны «Белгоспищепром», «Белнефтехим», «Беллегпром».

Указанные средства заложены в республиканском бюджете на 2017 год и должны быть израсходованы в соответствии с нормами Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утв. Указом Президента от 7.08.2012 № 357.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

Назад
Макроэкономика: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit