Кому достанутся средства инновационного фонда

Постановлением Совмина от 23.03.2017 № 216 установлены объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, по распорядителям этих средств на 2017 год.

Финансирование должно обеспечивать создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий и новых услуг для Беларуси. Всего из республиканского централизованного инновационного фонда будет предоставлено почти 35 млн. BYN, из них больше половины (18,9 млн. BYN) - Национальной академии наук Беларуси.

Свыше 7 млн. BYN получит Минпром, около 2,5 млн. BYN – Минздрав, почти по 2 млн. BYN – Госстандарт и Минобразования. Кроме того, в число распорядителей включены Минстройархитектуры, Минлесхоз, Минэнергетики, а также государственные концерны «Белгоспищепром», «Белнефтехим», «Беллегпром».

Указанные средства заложены в республиканском бюджете на 2017 год и должны быть израсходованы в соответствии с нормами Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утв. Указом Президента от 7.08.2012 № 357.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ