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Кому дано аннулировать аттестаты
Минстройархитектуры письмом от 13.06.2017 № 09-08/7617 разъяснило вопросы принятия решения о прекращении действия аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов.
В последнее время в Министерство поступают обращения от комитетов архитектуры и строительства, облисполкомов и Минского горисполкома с предложением о прекращении действия аттестатов соответствия в отношении юридических лиц, в т.ч. квалификационных аттестатов в отношении специалистов.
Учитывая изложенное, Минстройархитектуры информирует о следующем.
1. Основания для принятия решения о прекращении действия квалификационного аттестата определены в п. 27 Положения об аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, утв. постановлением Совмина от 21.03.2014 № 252 (далее – Положение, постановление № 252 соответственно):
– истечение срока, на который был выдан квалификационный аттестат;
– неоднократное в течение календарного года нарушение обладателем квалификационного аттестата требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и (или) требований проектной документации при проведении строительно-монтажных работ;
– признание квалификационного аттестата недействительным вследствие представления для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в т.ч. подложных, поддельных или недействительных документов.
Пунктами 28 и 29 Положения установлено, что только:
– органы государственного строительного надзора направляют в Минстройархитектуры предложения о прекращении действия квалификационных аттестатов в случае, если их обладатели неоднократно в течение календарного года привлекались к административной ответственности за нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и (или) нарушение требований проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ;
– органы государственной экспертизы направляют в Минстройархитектуры предложения о прекращении действия квалификационных аттестатов в случае неоднократной в течение календарного года выдачи отрицательных заключений государственной экспертизы по градостроительной или проектной документации, разработанной с участием обладателей квалификационных аттестатов, допустивших при ее разработке нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Иным органам и организациям не предоставлено право вносить предложения в Минстройархитектуры о прекращении действия квалификационных аттестатов, а также не предусмотрено иных оснований для прекращения их действия.
2. Пунктом 20 Положения об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, утв. постановлением № 252, определено, что прекращение действия аттестата соответствия, выданного юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, производится по следующим основаниям:
– истечение срока, на который был выдан аттестат соответствия;
– неоднократное в течение календарного года нарушение обладателем аттестата соответствия требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований проектной документации при проведении строительно-монтажных работ;
– заявление обладателя аттестата соответствия;
– признание недействительным аттестата соответствия вследствие представления для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в т.ч. подложных, поддельных или недействительных документов;
– несоответствие обладателя аттестата соответствия квалификационным требованиям;
– отказ обладателя аттестата соответствия от проведения внеочередной аттестации;
– привлечение обладателя аттестата соответствия к административной ответственности за самовольное строительство.
Пунктами 21 и 22 Положения также определено, что только:
– органы государственного строительного надзора направляют в Минстройархитектуры предложения о прекращении действия аттестатов соответствия в случае, если их обладатели неоднократно в течение календарного года привлекались к административной ответственности за нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ;
– органы государственной экспертизы направляют в Минстройархитектуры предложения о прекращении действия аттестатов соответствия в случае неоднократной в течение календарного года выдачи отрицательных заключений государственной экспертизы по градостроительной или проектной документации, разработанной обладателями аттестатов соответствия, допустившими при ее разработке нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Следует обратить внимание, что п. 21-1 Положения на органы государственного строительного надзора, местные исполнительные и распорядительные органы возложена обязанность направлять в Минстройархитектуры предложения о прекращении действия аттестатов соответствия только в случае, если их обладатели привлекались к административной ответственности за самовольное строительство.
Таким образом, в постановлении № 252 однозначно определены основания для принятия Минстройархитектуры решения о прекращении аттестатов соответствия в отношении юридических лиц и ИП. Иных оснований для принятия решения о прекращении действия аттестатов не содержится, а также не предоставлено право иным органам вносить такие предложения.
Учитывая изложенное и в целях безусловного выполнения поручения Совмина от 22.05.2017 № 12/31/5677р, согласно которому поручено руководителям республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Мингорисполкома, иных организаций, подчиненных Правительству, обеспечить выполнение поручений Правительства по оптимизации служебной переписки и ее максимальное сокращение, Минстройархитектуры предлагает поручить структурным подразделениям облисполкомов и Мингорисполкома вносить предложения только в пределах компетенции, определенной законодательством, исключить из практики направление в Минстройархитектуры необоснованных предложений по вопросам прекращения аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов, что будет способствовать исключению необоснованной переписки.
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