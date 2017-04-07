Комплименты абитуриентам

В марте Минобразования опубликовало два значимых для абитуриентов постановления. В одном скорректированы сроки проведения в 2017 г. вступительной кампании для получения высшего образования I ступени, во втором – определены неудовлетворительные отметки по результатам централизованного тестирования (ЦТ).

Согласно постановлению Мин­образования от 9.03.2017 № 17 в 2017 г. по сравнению с 2016 г.:

– в связи с введением четвертого ЦТ и трех резервных дней проведения ЦТ сроки начала приема документов на бюджетные формы получения образования смещены на 4 дня – с 12 по 17 июля (в 2016 г. прием документов «на бюджет» начинался 8 июля);

– с 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые в учреждениях образования (по творчеству, физической культуре, а также для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в сокращенный срок на основе среднего специального образования). Вступительные ис­пытания организованы только в одну сессию для лиц, поступающих для получения высшего образования как за счет средств бюд­жета, так и на платной основе, поэтому указанным выше абитуриентам, в т.ч. поступающим для обучения на платной основе, необходимо подать документы с 12 по 17 июля;

– регламентированы сроки приема документов, проведения собеседования и зачисления на вакантные места на бюджет и на платной основе граждан Луганской и Донецкой областей Украины (в соответствии с Указом Президента от 30.08.2014 № 420). Названные граждане будут участ­вовать в конкурсе на бюджетные вакантные места в рамках дополнительного набора одновременно с гражданами Беларуси. Прием документов на вакантные бюд­жетные места в большинстве вузов пройдет с 29 июля по 1 августа. В конкурсе на получения высшего образования на условиях оплаты, предусмотренных для граждан Беларуси, граждане Луганской и Донецкой областей смогут участвовать с 12 июля по 15 ок-­тября;

– установлены сроки подачи документов для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности после прохождения собеседования, проводимого с целью выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотиваций абитуриента к получению образования по педагогическим специальностям, – с 12 июля по 14 июля (для лиц, поступающих для обучения как за счет средств бюджета, так и на платной основе).

Завершится вступительная кампания 6 августа.

Неуд при поступлении

Постановлением Минобразования от 16.03.2017 № 20 определены отметки, приравниваемые к неудовлетворительным по результатам ЦТ в 2017 г.:

– по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» – от 0 до 19 баллов – для филологических специальностей, от 0 до 9 баллов – для остальных специальностей;

– по первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Минобразования от 30.06.2015 № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»:

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – от 0 до 14 баллов;

«История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – от 0 до 19 баллов;

– по второму предмету профильного испытания:

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – от 0 до 9 баллов;

«История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – от 0 до 14 баллов.

К неуду будут приравнены отметки от 0 до 4 баллов (включительно) по белорусскому языку, русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) при поступлении:

– в вузы Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета;

– на военные факультеты;

– на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»;

– в вузы МВД, на места, определенные контрольными цифрами приема для получения образования за счет средств республиканского бюджета, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

В дополнительный набор снижение неудовлетворительных баллов во все вузы (кроме вузов МВД) по всем учебным предметам не предусмотрено.

Дополнительный набор в 2017 г. будет проводиться на вакантные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в дневной и заочной бюджетных формах получения образования.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ