Компенсация за отпуск

Работник (0,25 ставки) с даты приема на работу и до увольнения (а именно с 1 по 29 августа 2016 г.) не отработал у нанимателя полный месяц. Начисленная заработная плата (должностной оклад) за отработанное время при 5-дневной неделе равна 320,4 BYN. Трудовой отпуск в соответствии с трудовым договором составляет 26 календарных дней.

Каким образом рассчитать ему при увольнении компенсацию за неиспользованный отпуск?