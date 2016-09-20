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№72 (1979) от 20.09.2016

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№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Компенсация за отпуск

20.09.2016

Работник (0,25 ставки) с даты приема на работу и до увольнения (а именно с 1 по 29 августа 2016 г.) не отработал у нанимателя полный месяц. Начисленная заработная плата (должностной оклад) за отработанное время при 5-дневной неделе равна 320,4 BYN. Трудовой отпуск в соответствии с трудовым договором составляет 26 календарных дней.

Каким образом рассчитать ему при увольнении компенсацию за неиспользованный отпуск?

Согласно п. 11 Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных законодательством, утв. постановлением Минтруда от 10.04.2000 № 47, для работников при предоставлении им выплаты компенсации в месяце трудоустройства на работу заработная плата, сохраняемая за время выплаты компенсации, исчисляется в следующем порядке:

– определяется среднечасовой заработок путем деления заработной платы, фактически начисленной работнику в период, принятый для исчисления среднего заработка, сохраняемого за время отпуска (выплаты компенсации), на фактически проработанные в течение этого периода часы;

– исчисляется среднемесячный заработок путем умножения средне...

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