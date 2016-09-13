Компенсация за неиспользованный отпуск

Денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск выплачивается работникам в случае увольнения из организации, а также при условии, что часть отпуска использована, а оставшиеся дни наниматель согласен заменить выплатой.

Трудовой отпуск предоставляется за работу в течение рабочего года (ежегодно) с сохранением прежней работы и среднего заработка.

В соответствии со ст. 150 ТК трудовой отпуск состоит из основного и дополнительных отпусков.

В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, включаются:

1) фактически отработанное время;

2) время, которое работник не работал, но за ним согласно законодательству или коллективному договору сохранялись прежняя работа и заработная плата либо ему выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию, за исключением времени отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

3) время предусмотренных законодательств...