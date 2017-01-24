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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Компенсация нанимателем расходов в командировке и налогообложение

24.01.2017

Сотрудник направлен в зарубежную командировку. Принимающая сторона оплачивает питание и проживание. В соответствии с законодательством в таком случае суточные выплачиваются частично. Наниматель принял решение о компенсации (выплате) работнику разницы между суммой суточных, подлежащих оплате предприятием, и суммой, рассчитанной по полной норме страны пребывания.

Правомерно ли такое решение и если да, то подлежит ли сумма компенсации, выплачиваемая в такой ситуации, обложению налогом на прибыль и подоходным налогом?

Такое решение не противоречит законодательству. При этом сумма компенсации не учитывается при налогообложении прибыли, но и не облагается подоходным налогом.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ТК наниматель вправе устанавливать дополнительные трудовые и иные гарантии для работников по сравнению с законодательством о труде.

На основании п. 18 Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (далее – Инструкция № 115, постановление № 115 соответственно), при предоставлении принимающей стороной за свой счет жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не...

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