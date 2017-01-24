Компенсация нанимателем расходов в командировке и налогообложение

Сотрудник направлен в зарубежную командировку. Принимающая сторона оплачивает питание и проживание. В соответствии с законодательством в таком случае суточные выплачиваются частично. Наниматель принял решение о компенсации (выплате) работнику разницы между суммой суточных, подлежащих оплате предприятием, и суммой, рассчитанной по полной норме страны пребывания.

Правомерно ли такое решение и если да, то подлежит ли сумма компенсации, выплачиваемая в такой ситуации, обложению налогом на прибыль и подоходным налогом?