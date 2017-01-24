Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9350 руб.

2.0786 руб.

Р (100)

3.2514 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Коммунальные услуги и налог на прибыль

24.01.2017

Организация получает счета за оказанные ей коммунальные услуги, как правило, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем потребления услуг.

Вправе ли она относить на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, стоимость потребленных коммунальных услуг в месяце осуществления таких расходов либо на основании их документального подтверждения – в следующем месяце?

Такие расходы включаются в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, в периоде их фактического осуществления. Это следует из норм налогового и бухгалтерского законодательства.

До 2011 г. согласно подп. 2.4 п. 2 ст. 130 НК для целей исчисления налога на прибыль затраты, относящиеся к предыдущим отчетным периодам текущего года, подтверждаемые первичными учетными документами, поступившими по истечении этих периодов, могли отражаться в том отчетном периоде текущего года, в котором указанные документы поступили (подп. 2.4 п. 2 ст. 130 НК в редакции, действовавшей до 2011 г.).

В связи с этим в тот период при поступлении в текущем месяце (квартале) календарного года первичны...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit