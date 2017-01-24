Коммунальные услуги и налог на прибыль

Вправе ли она относить на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, стоимость потребленных коммунальных услуг в месяце осуществления таких расходов либо на основании их документального подтверждения – в следующем месяце?

Организация получает счета за оказанные ей коммунальные услуги, как правило, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем потребления услуг.

Такие расходы включаются в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, в периоде их фактического осуществления. Это следует из норм налогового и бухгалтерского законодательства.

До 2011 г. согласно подп. 2.4 п. 2 ст. 130 НК для целей исчисления налога на прибыль затраты, относящиеся к предыдущим отчетным периодам текущего года, подтверждаемые первичными учетными документами, поступившими по истечении этих периодов, могли отражаться в том отчетном периоде текущего года, в котором указанные документы поступили (подп. 2.4 п. 2 ст. 130 НК в редакции, действовавшей до 2011 г.).

В связи с этим в тот период при поступлении в текущем месяце (квартале) календарного года первичны...