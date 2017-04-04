Контроль
Комиссия восстанавливает конкуренцию
25 обращений хозяйствующих субъектов рассмотрено на 7 заседаниях комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.
Комиссия была создана в соответствии с приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли от 14.12.2016 № 133. С момента ее создания на заседаниях установлено 10 фактов нарушений антимонопольного законодательства. Из них 8 касаются пресечения недобросовестной конкуренции, 1 – координации экономической деятельности и еще 1 – антиконкурентных действий государственных органов.
Комиссией приняты решения признать факт наличия нарушения антимонопольного законодательства Слободковским сельским исполнительным комитетом п. 3 ст. 15 Закона от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в части наделения ЧПУП «Бобруйский дворик» функциями и правами государственных органов. Выданное предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, исполнено.
Кроме того, комиссия признала факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» по координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов – заказчиков услуг по оценке имущества посредством утверждения закрытого перечня исполнителей оценки. Здесь был нарушен п. 4 ст. 13 Закона (запрет координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также запрет вертикальных соглашений, если они приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара (кроме случая, когда продавец устанавливает для потребителя максимальную цену перепродажи товара) или предусматривают обязательство потребителя не продавать товар конкурента продавца).
Предписание о прекращении данного нарушения, выданное МАРТ, исполнено.
Также признан факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в период с 16.06.2015 г. по 27.10.2015 г. в действиях группы лиц в составе ИП Кветко Д.В., ООО «Институт Бизнес-Технологий», ООО «Образовательный центр «СМАРТ» по признаку, предусмотренному подп. 1.2 п. 1 ст. 16 Закона (действия, способные дискредитировать хозяйствующий субъект, товары или предпринимательскую деятельность конкурента).
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